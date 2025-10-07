Видео
Главная Одесса Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:32
Одессу затопило – причина и почему город не справился с затоплением
Люди идут по затопленным улицам в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Непогода, бушевавшая на прошлой неделе в Одессе, стала одной из самых мощных за последние десятилетия. Потоки дождя буквально смывали улицы, а порывы ветра ломали деревья. Город оказался в водяном плену: транспорт остановился, десятки улиц превратились в реки, а в некоторых районах пропал свет и связь. Самое страшное — стихия унесла жизни 9 человек. Люди до сих пор приходят в себя от увиденного.

Журналисты Новини.LIVE отправились на улицы города, чтобы спросить у одесситов, можно ли было в тот день обойтись без потерь и что необходимо сделать, чтобы подобная трагедия больше не повторилась.

Читайте также:

Непогода в Одессе

Для многих одесситов это стало болезненным напоминанием о проблемах, которые существуют годами — устаревшей ливневой системе и отсутствии должной подготовки к стихии. Люди по-разному оценивают ситуацию, но большинство сходятся во мнении: избежать трагедии было возможно, но никто не мог предвидеть, что будет так.

"По моему мнению, чтобы прямо избежать, то нет. Нужно было более подготовиться к такой непогоде. Потому что город такой, рядом с морем, и могут быть разные стихии", — говорит Алена.

Одеситка Альона про стихію що була в Одесі
Одесситка Алена о стихии, которая была в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Территориально Одесса находится рядом с морем, а потому вероятность штормов и сильных ливней здесь не является неожиданностью. Однако, даже учитывая природные факторы, жители считают, что трагедию можно было предотвратить благодаря своевременным действиям. Надо сделать лишь несколько шагов — очистить ливневые каналы, усилить готовность служб и своевременно предупредить граждан о возможной опасности.

"Я считаю, что, пожалуй, да. Больше внимания уделять облагораживанию города. Чтобы не было такой трагедии", — отмечает Юлия.

Місцева жителька Юлія про комунальні служби
Местная жительница Юлия о необходимых шагах. Фото: Новини.LIVE

Ливень в Одессе

Для старшего поколения подобная стихия стала настоящим шоком. Некоторые считают, что это природное бедствие, которое невозможно было предвидеть. Но даже такие люди соглашаются последствия могли бы быть значительно меньше. Это не первый ливень, но именно он показал масштаб уязвимости города.

"Не уверен. Это форс-мажор. Такого ливня я не помню с детства. Поработать над ливневками, чтобы больше не повторялось", — говорит Василий Иванович.

Одесит Василь Іванович про дощ в Одесі
Одессит Василий Иванович о дожде в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди чувствуют, что их Одесса, несмотря на всю свою уникальность, требует более внимательного отношения. Катастрофа стала уроком, который показал: без модернизации водоотводных систем, обновления инфраструктуры и четкой координации коммунальных служб подобное может повториться снова. И тогда вопрос, можно ли было избежать трагедии, снова останется без ответа.

"Честно говоря, я так думаю, что если бы были проведены какие-то работы по очистке канализационных систем, скорее всего, до таких больших трагедий можно было бы обойтись. Но у нас всегда Одессу топит. И Балковскую, и Пересыпь. Но такого еще не было. То есть, ни на моей памяти, ни на памяти моих родителей такого не происходило", — отмечает Евгения.

Місцева жителька Євгенія про затоплені вулиці
Местная жительница Евгения о затопленных улицах. Фото: Новини.LIVE

Трагедия, которую принесла непогода, стала болезненным уроком для всего города. Обнажились давние проблемы, о которых годами предпочитали молчать — изношенную инфраструктуру и слабую подготовку к чрезвычайным ситуациям. Одесситы не ищут виновных, они требуют ответственности от тех, кто должен заботиться о безопасности людей. Одесса должна научиться жить рядом с морем — не только красиво, но и безопасно.

Ранее мы писали, что в Одессе объявлен желтый уровень опасности, сегодня лучше остаться дома. А также о том, какая ситуация на дорогах Одессы после дождя.

погода Одесса наводнение Новости Одессы дождь Шторм-Одесса
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
