После ливня в Одессе подтоплены несколько улиц

Подтопленная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе с ночи идет дождь. Подтоплены несколько участков дорог, однако движение транспорта не остановлено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы откачать воду и обеспечить безопасный проезд. Синоптики предупреждают — дожди будут продолжаться весь день.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Ситуация на дорогах

По состоянию на утро в Одессе зафиксированы частичные подтопления. На улице Щеголева затоплена одна полоса, но проезд свободный. На улице Одария подтоплено полторы полосы, движение транспорта возможно. На Ярмарочном переулке уровень воды достигает около 10 сантиметров, однако автомобили могут проезжать. Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме, очищают ливневки и откачивают воду.

Прогноз синоптиков

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе ожидается значительный дождь. Также прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Советы жителям

Одесситов и гостей города призывают быть внимательными и без надобности не выходить из дома. Жителей просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и вблизи старых зданий, избегать прогулок у моря, не ходить вблизи линий электропередач и не заходить в подтопленные подвалы или низины.

Также людей призывают следить за прогнозом погоды, держать заряженными телефоны, иметь запас воды и медикаментов, а в случае опасности сразу звонить на 101 или 102.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе на сегодняшний день объявили штормовое предупреждение.