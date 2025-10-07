Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе снова дождь — какая ситуация на дорогах сейчас

В Одессе снова дождь — какая ситуация на дорогах сейчас

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 09:15
После ливня в Одессе подтоплены несколько улиц
Подтопленная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе с ночи идет дождь. Подтоплены несколько участков дорог, однако движение транспорта не остановлено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы откачать воду и обеспечить безопасный проезд. Синоптики предупреждают — дожди будут продолжаться весь день.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на дорогах

По состоянию на утро в Одессе зафиксированы частичные подтопления. На улице Щеголева затоплена одна полоса, но проезд свободный. На улице Одария подтоплено полторы полосы, движение транспорта возможно. На Ярмарочном переулке уровень воды достигает около 10 сантиметров, однако автомобили могут проезжать. Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме, очищают ливневки и откачивают воду.

Прогноз синоптиков

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе ожидается значительный дождь. Также прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Советы жителям

Одесситов и гостей города призывают быть внимательными и без надобности не выходить из дома. Жителей просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и вблизи старых зданий, избегать прогулок у моря, не ходить вблизи линий электропередач и не заходить в подтопленные подвалы или низины.

Также людей призывают следить за прогнозом погоды, держать заряженными телефоны, иметь запас воды и медикаментов, а в случае опасности сразу звонить на 101 или 102.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе на сегодняшний день объявили штормовое предупреждение. Также мы писали о том, в каком состоянии коллектор по улице Балковская в Одессе.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы дождь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации