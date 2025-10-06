Балковская в Одессе тонет из-за забитых коллекторов

Мужчины идут по коллектору в Одессе. Фото: скриншот из видео

Улица Балковская в Одессе каждый раз после сильного дождя превращается в реку. Проблема заключается в коллекторе, который должен отводить воду, но значительная его часть забита мусором и илом. Вспомогательные трубы, которые должны сбрасывать воду с дороги, практически не работают.

Видео из коллектора показали в соцсетях.

@eugenelata 30 сентября 2025 года произошла трагедия, которая унесла жизни минимум 10 человек. Много машин и имущества было уничтожено. Одесские власти сказали, что все под контролем и проблема лишь в аномально большом количестве дождя, который выпал за день. Однако мы решили спуститься в коллектор под улицей Балковской, местом, которое не выдерживает никаких дождей, чтобы проверить состояние коллекторов, которые должны отводить дождевые воды. У нас не получится все сваливать на дождь. Климат меняется и нам придется адаптироваться к новым условиям. Таких трагедий будет становиться больше, если городские власти и все мы не начнем работать над адаптацией наших городов к аномальным дождям и снегу. Прошу максимально распространить это видео. ♬ оригинальный звук - Eugene Lata

Забитые мусором

Под улицей Балковской проходят два основных коллектора и несколько вспомогательных ответвлений. Главные трубы еще остаются относительно чистыми, однако мелкие каналы, которые должны были бы быстро отводить дождевую воду, полностью забиты. Внутри коллектора видны целые завалы мусора, ил и грязь, которые делают невозможным нормальный сток.

"Основные трубы еще более-менее чистые, но вспомогательные отводы, которые должны были сбрасывать воду с дороги, забиты намертво. Это и является одной из главных причин, почему Балковская тонет после каждого дождя", — объясняют автор видео.

Из-за этого вся ливневая система работает лишь частично, и во время ливня потоки воды не находят выхода, а остаются на поверхности дороги. Дополнительную опасность создает еще и то, что коллекторы накапливают отходы и имеют резкие запахи, что делает их потенциально опасными для города.

