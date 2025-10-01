Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия непогоды — как Одесса оправляется после ливня

Последствия непогоды — как Одесса оправляется после ливня

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:54
Непогода в Одессе затопила авто и колледж: как оправляется город
Люди босиком идут по затопленной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды. До сих пор некоторые микрорайоны находятся под водой. Движение транспорта в сторону Пересыпского района почти полностью заблокировано. Единственный путь, чтобы туда доехать - объездная дорога. Однако там придется долгое время находиться в пробках.

Жители Пересыпского района Одессы рассказали журналистам Новини.LIVE, как пережили стихию.

Реклама
Читайте также:

Машины в воде

Сильный дождь оставил за собой десятки затопленных улиц. Многие автомобилисты практически утопили свои машины и вынуждены были их оставить посреди дороги. Некоторые пытались завести машины повторно, после того, как сошла вода. Однако это привело к еще большим проблемам.

"Пытался проехать через лужу, машина набралась воды, заглохла. Вытолкнули руками. Пытался завести заново — поймала гидроудар", — рассказал одессит Андрей.

Негода в Одесі
Владелец затопленной машины. Фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Машина едет по затопленной дороге. Фото: Новини.LIVE

Движение транспорта

Из-за непогоды движение транспорта до сих пор ограничено. Чтобы попасть на работу многим горожанам пришлось часами стоять в пробках. Общественный транспорт также работает не в полную силу — на свои маршруты вышли не все трамваи и троллейбусы. Часть ходит по сокращенному маршруту. Также из-за поломки насосного оборудования Пересыпь полностью затоплена. В результате проехать в сторону поселка невозможно.

Владимир, после суточной смены пытается доехать домой. Однако он долгое время ждал общественный транспорт на остановке и ни одной маршрутки в сторону Пересыпского района не проехало. Как добраться с работы он не понимает.

"Час стою. Нет никакого общественного транспорта. Я после суток не был дома", — рассказал Владимир.

Негода в Одесі
Житель Пересипского района Владимир, фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Улица в воде в одном из районов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Учебные заведения

Не обошлось и без подтопления зданий. В некоторых случаях вода достигла первого этажа. Подвалы и цокольные этажи полностью утонули под водой.

В том числе пострадал и механико-технологический колледж. Сотрудники собственными силами пытались спасти оборудование.

"Наш первый этаж полностью был затоплен. С седьмого утра силами сотрудников пытаемся спасать оборудование и аудитории. Надеемся, что к вечеру вода спадет и мы сможем урегулировать ситуацию", — рассказала директор заведения Елена Кичук.

Негода в Одесі
Директор одного из учебных заведений Елена, фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Специалисты пытаются выкачать воду из помещения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о ситуации в Одессе после непогоды. Также, Владимир Зеленский отреагировал на трагедию с ливнем в Одессе.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы шторм
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации