Непогода в Одессе затопила авто и колледж: как оправляется город

Люди босиком идут по затопленной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды. До сих пор некоторые микрорайоны находятся под водой. Движение транспорта в сторону Пересыпского района почти полностью заблокировано. Единственный путь, чтобы туда доехать - объездная дорога. Однако там придется долгое время находиться в пробках.

Жители Пересыпского района Одессы рассказали журналистам Новини.LIVE, как пережили стихию.

Реклама

Читайте также:

Машины в воде

Сильный дождь оставил за собой десятки затопленных улиц. Многие автомобилисты практически утопили свои машины и вынуждены были их оставить посреди дороги. Некоторые пытались завести машины повторно, после того, как сошла вода. Однако это привело к еще большим проблемам.

"Пытался проехать через лужу, машина набралась воды, заглохла. Вытолкнули руками. Пытался завести заново — поймала гидроудар", — рассказал одессит Андрей.

Владелец затопленной машины. Фото: Новини.LIVE

Машина едет по затопленной дороге. Фото: Новини.LIVE

Движение транспорта

Из-за непогоды движение транспорта до сих пор ограничено. Чтобы попасть на работу многим горожанам пришлось часами стоять в пробках. Общественный транспорт также работает не в полную силу — на свои маршруты вышли не все трамваи и троллейбусы. Часть ходит по сокращенному маршруту. Также из-за поломки насосного оборудования Пересыпь полностью затоплена. В результате проехать в сторону поселка невозможно.

Владимир, после суточной смены пытается доехать домой. Однако он долгое время ждал общественный транспорт на остановке и ни одной маршрутки в сторону Пересыпского района не проехало. Как добраться с работы он не понимает.

"Час стою. Нет никакого общественного транспорта. Я после суток не был дома", — рассказал Владимир.

Житель Пересипского района Владимир, фото: Новини.LIVE

Улица в воде в одном из районов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Учебные заведения

Не обошлось и без подтопления зданий. В некоторых случаях вода достигла первого этажа. Подвалы и цокольные этажи полностью утонули под водой.

В том числе пострадал и механико-технологический колледж. Сотрудники собственными силами пытались спасти оборудование.

"Наш первый этаж полностью был затоплен. С седьмого утра силами сотрудников пытаемся спасать оборудование и аудитории. Надеемся, что к вечеру вода спадет и мы сможем урегулировать ситуацию", — рассказала директор заведения Елена Кичук.

Директор одного из учебных заведений Елена, фото: Новини.LIVE

Специалисты пытаются выкачать воду из помещения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о ситуации в Одессе после непогоды. Также, Владимир Зеленский отреагировал на трагедию с ливнем в Одессе.