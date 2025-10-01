Відео
Головна Одеса Наслідки негоди — як Одеса оговтується після зливи

Наслідки негоди — як Одеса оговтується після зливи

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:54
Негода в Одесі затопила авто і коледж: як оговтується місто
Люди босоніж йдуть затопленою вулицею Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої негоди. Досі деякі мікрорайони перебувають під водою. Рух транспорту у бік Пересипського району майже повністю заблоковано. Єдиний шлях, щоб туди доїхати — об'їзна дорога. Однак там доведеться довгий час перебувати у заторах.

Мешканці Пересипського району Одеси розповіли журналістам Новини.LIVE, як пережили стихію.

Читайте також:

Машини у воді

Сильний дощ залишив за собою десятки затоплених вулиць. Чимало автомобілістів практично втопили свої автівки і вимушені були їх залишити посеред дороги. Дехто намагався завести машини повторно, після того, як зійшла вода. Однак це призвело до ще більших проблем.

"Намагався проїхати через калюжу, машина набралася води, заглохла. Виштовхнули руками. Намагався завести наново — спіймала гідроудар", — розповів одесит Андрій.

Негода в Одесі
Власник затопленої автівки. Фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Машина їде по затопленій дорозі. Фото: Новини.LIVE

Рух транспорту

Через негоду рух транспорту досі обмежено. Щоб потрапити на роботу багатьом містянам довелося годинами стояти в заторах. Громадський транспорт також працює не на повну силу — на свої маршрути вийшли не всі трамваї та тролейбуси. Частина ходить за скороченим маршрутом. Також через поломки насосного обладнання Пересип повністю затоплено. У результаті проїхати у бік селища неможливо.

Володимир, після добової зміни намагається доїхати додому. Однак він тривалий час чекав громадський транспорт на зупинці й жодної маршрутки у бік Пересипського району не проїхало. Як дістатися з роботи він не розуміє.

"Годину стою. Немає ніякого громадського транспорту. Я після суток не був дома", — розповів Володимир.

Негода в Одесі
Житель Пересипського району Володимир. Фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Вулиця у воді в одному із районів Одеси. Фото: Новини.LIVE

Навчальні заклади

Не обійшлося й без підтоплення будівель. У деяких випадках вода сягнула першого поверху. Підвали та цокольні поверхи повністю потонули під водою.

У тому числі постраждав і механіко-технологічний коледж. Співробітники власними силами намагалися врятувати обладнання.

"Наш перший поверх повністю був затоплений. З сьомого ранку силами співробітників намагаємося рятувати обладнання й аудиторії. Сподіваємося, що до вечора вода спаде і ми зможемо врегулювати ситуацію", — розповіла директорка закладу Олена Кічук.

Негода в Одесі
Директорка одного із навчальних закладів Олена. Фото: Новини.LIVE
Негода в Одесі
Фахівці намагаються викачати воду із приміщення. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про ситуацію в Одесі після негоди. Також, Володимир Зеленський відреагував на трагедію зі зливою в Одесі.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси шторм
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
