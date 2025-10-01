Негода в Одесі затопила авто і коледж: як оговтується місто

Наслідки негоди — як Одеса оговтується після зливи
В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої негоди. Досі деякі мікрорайони перебувають під водою. Рух транспорту у бік Пересипського району майже повністю заблоковано. Єдиний шлях, щоб туди доїхати — об'їзна дорога. Однак там доведеться довгий час перебувати у заторах.
Мешканці Пересипського району Одеси розповіли журналістам Новини.LIVE, як пережили стихію.
Машини у воді
Сильний дощ залишив за собою десятки затоплених вулиць. Чимало автомобілістів практично втопили свої автівки і вимушені були їх залишити посеред дороги. Дехто намагався завести машини повторно, після того, як зійшла вода. Однак це призвело до ще більших проблем.
"Намагався проїхати через калюжу, машина набралася води, заглохла. Виштовхнули руками. Намагався завести наново — спіймала гідроудар", — розповів одесит Андрій.
Рух транспорту
Через негоду рух транспорту досі обмежено. Щоб потрапити на роботу багатьом містянам довелося годинами стояти в заторах. Громадський транспорт також працює не на повну силу — на свої маршрути вийшли не всі трамваї та тролейбуси. Частина ходить за скороченим маршрутом. Також через поломки насосного обладнання Пересип повністю затоплено. У результаті проїхати у бік селища неможливо.
Володимир, після добової зміни намагається доїхати додому. Однак він тривалий час чекав громадський транспорт на зупинці й жодної маршрутки у бік Пересипського району не проїхало. Як дістатися з роботи він не розуміє.
"Годину стою. Немає ніякого громадського транспорту. Я після суток не був дома", — розповів Володимир.
Навчальні заклади
Не обійшлося й без підтоплення будівель. У деяких випадках вода сягнула першого поверху. Підвали та цокольні поверхи повністю потонули під водою.
У тому числі постраждав і механіко-технологічний коледж. Співробітники власними силами намагалися врятувати обладнання.
"Наш перший поверх повністю був затоплений. З сьомого ранку силами співробітників намагаємося рятувати обладнання й аудиторії. Сподіваємося, що до вечора вода спаде і ми зможемо врегулювати ситуацію", — розповіла директорка закладу Олена Кічук.
