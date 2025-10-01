Злива в Одесі: підтоплення, перебої зі світлом і транспортний колапс

Затоплена вулиця та зупинка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Другий день Одещина потерпає від потужної зливи. За кілька годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода підтопила вулиці, пошкодила інфраструктуру, повалила дерева й залишила десятки тисяч родин без світла. Найстрашніше — стихія забрала життя людей.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Загиблі та постраждалі

За попередніми даними, внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

У провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла п’ятьох осіб: двох чоловіків, двох жінок та дівчинки приблизно 8 років. Наразі триває операція з відкачування води, рятувальники ще не мають доступу до тіл.

На вулиці Балківській знайшли ще двох жінок — місцеву мешканку 1987 року народження та невідому жінку 55–65 років.

На Дачі Ковалевського виявили тіло жінки 1968 року народження.

На Рибальській — тіло 23-річної дівчини, яку вважали зниклою.

Зафіксовано також випадки переохолодження через тривале перебування у воді. Постраждалим надається медична допомога.

Рятувальники вже врятували 362 людини та евакуювали 227 автомобілів.

Пошкоджена інфраструктура

Злива підтопила каналізаційні насосні станції на Пересипі та в районі Чубаївки. Це призвело до аварійного відключення електроенергії. Робота насосного обладнання тимчасово неможлива.

Перекриття руху

Через негоду перекрито рух на проспекті Небесної Сотні та вулиці Ярослава Мудрого.

Відвід транспорту — Площа Середньофонтанська.

Відвід транспорту — Люстдорфська дорога та вулиця Костанді.

Через зупинку роботи насосних станцій "Інфоксводоканалу" рух транспорту через Пересип наразі неможливий. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути та бути максимально уважними.

Робота електротранспорту

На маршрути вже вийшли трамваї №5, 15, 18, 21 та 28.

Працюють тролейбуси:

№2 — за маршрутом

№3 — до 2-ї Застави

№7 — за маршрутом

№8 — до Хімічної

№9 — за маршрутом

№10 — через проспект Шевченка

Відновлення електропостачання

За добу енергетики повернули світло для 112 тисяч родин у 188 населених пунктах Одещини. Без електрики залишаються близько 42 тисяч клієнтів у 32 містах та селах. Найскладніша ситуація — в Одесі. Водо- та газопостачання працює у штатному режимі.

Робота закладів освіти

Через підтоплення деякі класи та укриття зазнали пошкоджень. Сьогодні навчання буде дистанційним. Але чергові групи та початкові класи працюватимуть.

Автівки заважають руху

Комунальники просять власників прибрати машини з вулиць, оскільки вони блокують транспорт. Автівки, залишені на проїжджій частині, заважають роботі спецтехніки та руху транспорту. Серед проблемних місць:

Корольова / Академіка Вернадського;

Небесної Сотні, 83;

Князя Ярослава Мудрого, 27а;

Сімʼї Глодан; Чикаленка, 46/1;

Варненська, 2/2;

Бабушкіна (під мостом);

Троїцька, 12;

Артилерійська;

Середньофонтанська (площа та ТРЦ "Фонтанський");

Канатна (райадміністрація);

просп. Лесі Українки (обладміністрація);

Французький бульвар / Семінарська;

Водопровідна (під мостом);

Фонтанська дорога (4–5 ст.);

10 квітня / Академічна;

Савельєва / Тіниста;

Балківська (Автовокзал, Праведників світу, Малиновського, Чепіги, Одарія);

Ширяївський провулок;

Чорноморського козацтва / Газовий;

Приморська / Газовий;

Інглезі, Космонавтів / Інглезі;

Івана та Юрія Лип;

Люстдорфська дорога / Бреуса;

Гранітна, Мальовнича, Бреуса;

Дорога в Аеропорт.

Зміни в роботі автобусів

Через перекриття на перехресті Люстдорфська дорога / Левітана з 1 жовтня змінені схеми руху автобусів:

№185 курсує через Корольова — Ярослава Мудрого.

№7, 127, 146, 150 та 221 рухаються через Тополину та Корольова.

До роботи залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Комунальні служби, ДСНС, енергетики та водоканал працюють цілодобово.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE пройшлися однією із вулиць Одеси та зафільмували наслідки негоди. Також ми писали про те, якою сьогодні буде погода в Одесі.