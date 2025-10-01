Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Непогода в Одессе — проблемы с проездом и есть погибшие

Непогода в Одессе — проблемы с проездом и есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:22
Ливень в Одессе: подтопления, перебои со светом и транспортный коллапс
Затопленная улица и остановка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Второй день Одесская область страдает от мощного ливня. За несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Непогода подтопила улицы, повредила инфраструктуру, повалила деревья и оставила десятки тысяч семей без света. Самое страшное — стихия унесла жизни людей.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, в результате непогоды в Одессе погибли девять человек, среди них один ребенок.

  • В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела пяти человек: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Сейчас продолжается операция по откачке воды, спасатели еще не имеют доступа к телам.
  • На улице Балковской нашли еще двух женщин — местную жительницу 1987 года рождения и неизвестную женщину 55-65 лет.
  • На Даче Ковалевского обнаружили тело женщины 1968 года рождения.
  • На Рыбальской — тело 23-летней девушки, которую считали пропавшей.
  • Зафиксированы также случаи переохлаждения из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Спасатели уже спасли 362 человека и эвакуировали 227 автомобилей.

Повреждена инфраструктура

Ливень подтопил канализационные насосные станции на Пересыпи и в районе Чубаевки. Это привело к аварийному отключению электроэнергии. Работа насосного оборудования временно невозможна.

Перекрытие движения

Из-за непогоды перекрыто движение на проспекте Небесной Сотни и улице Ярослава Мудрого.

  • Отвод транспорта — Площадь Среднефонтанская.
  • Отвод транспорта — Люстдорфская дорога и улица Костанди.

Из-за остановки работы насосных станций "Инфоксводоканала" движение транспорта через Пересыпь пока невозможно. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть максимально внимательными.

Работа электротранспорта

На маршруты уже вышли трамваи №5, 15, 18, 21 и 28.

Работают троллейбусы:

  • №2 — по маршруту
  • №3 — до 2-й Заставы
  • №7 — по маршруту
  • №8 — до Химической
  • №9 — по маршруту
  • №10 — через проспект Шевченко

Восстановление электроснабжения

За сутки энергетики вернули свет для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах Одесской области. Без электричества остаются около 42 тысяч клиентов в 32 городах и селах. Самая сложная ситуация — в Одессе. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

Работа учебных заведений

Из-за подтопления некоторые классы и укрытия получили повреждения. Сегодня обучение будет дистанционным. Но дежурные группы и начальные классы будут работать.

Автомобили мешают движению

Коммунальщики просят владельцев убрать машины с улиц, поскольку они блокируют транспорт. Машины оставлены на проезжей части мешают работе спецтехники и движения транспорта. Среди проблемных мест:

  • Королева / Академика Вернадского;
  • Небесной Сотни, 83;
  • Князя Ярослава Мудрого, 27а;
  • Семьи Глодан; Чикаленко, 46/1;
  • Варненская, 2/2;
  • Бабушкина (под мостом);
  • Троицкая, 12;
  • Артиллерийская;
  • Среднефонтанская (площадь и ТРЦ "Фонтанский");
  • Канатная (райадминистрация);
  • просп. Леси Украинки (обладминистрация);
  • Французский бульвар / Семинарская;
  • Водопроводная (под мостом);
  • Фонтанская дорога (4-5 ст.);
  • 10 апреля / Академическая;
  • Савельева / Тенистая;
  • Балковская (Автовокзал, Праведников мира, Малиновского, Чепиги, Одария);
  • Ширяевский переулок;
  • Черноморского казачества / Газовый;
  • Приморская/Газовый;
  • Инглези, Космонавтов / Инглези;
  • Ивана и Юрия Лип;
  • Люстдорфская дорога / Бреуса;
  • Гранитная, Живописная, Бреуса;
  • Дорога в Аэропорт.

Изменения в работе автобусов

Из-за перекрытия на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана с 1 октября изменены схемы движения автобусов:

  • №185 курсирует через Королева — Ярослава Мудрого.
  • №7, 127, 146, 150 и 221 движутся через Тополиную и Королева.

К работе привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Коммунальные службы, ГСЧС, энергетики и водоканал работают круглосуточно.

Напомним, журналисты Новини.LIVE прошлись по одной из улиц Одессы и сняли последствия непогоды. Также мы писали о том, какой сегодня будет погода в Одессе.

Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации