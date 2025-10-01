Ливень в Одессе: подтопления, перебои со светом и транспортный коллапс

Непогода в Одессе — проблемы с проездом и есть погибшие
Второй день Одесская область страдает от мощного ливня. За несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Непогода подтопила улицы, повредила инфраструктуру, повалила деревья и оставила десятки тысяч семей без света. Самое страшное — стихия унесла жизни людей.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Погибшие и пострадавшие
По предварительным данным, в результате непогоды в Одессе погибли девять человек, среди них один ребенок.
- В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела пяти человек: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Сейчас продолжается операция по откачке воды, спасатели еще не имеют доступа к телам.
- На улице Балковской нашли еще двух женщин — местную жительницу 1987 года рождения и неизвестную женщину 55-65 лет.
- На Даче Ковалевского обнаружили тело женщины 1968 года рождения.
- На Рыбальской — тело 23-летней девушки, которую считали пропавшей.
- Зафиксированы также случаи переохлаждения из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Спасатели уже спасли 362 человека и эвакуировали 227 автомобилей.
Повреждена инфраструктура
Ливень подтопил канализационные насосные станции на Пересыпи и в районе Чубаевки. Это привело к аварийному отключению электроэнергии. Работа насосного оборудования временно невозможна.
Перекрытие движения
Из-за непогоды перекрыто движение на проспекте Небесной Сотни и улице Ярослава Мудрого.
- Отвод транспорта — Площадь Среднефонтанская.
- Отвод транспорта — Люстдорфская дорога и улица Костанди.
Из-за остановки работы насосных станций "Инфоксводоканала" движение транспорта через Пересыпь пока невозможно. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть максимально внимательными.
Работа электротранспорта
На маршруты уже вышли трамваи №5, 15, 18, 21 и 28.
Работают троллейбусы:
- №2 — по маршруту
- №3 — до 2-й Заставы
- №7 — по маршруту
- №8 — до Химической
- №9 — по маршруту
- №10 — через проспект Шевченко
Восстановление электроснабжения
За сутки энергетики вернули свет для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах Одесской области. Без электричества остаются около 42 тысяч клиентов в 32 городах и селах. Самая сложная ситуация — в Одессе. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.
Работа учебных заведений
Из-за подтопления некоторые классы и укрытия получили повреждения. Сегодня обучение будет дистанционным. Но дежурные группы и начальные классы будут работать.
Автомобили мешают движению
Коммунальщики просят владельцев убрать машины с улиц, поскольку они блокируют транспорт. Машины оставлены на проезжей части мешают работе спецтехники и движения транспорта. Среди проблемных мест:
- Королева / Академика Вернадского;
- Небесной Сотни, 83;
- Князя Ярослава Мудрого, 27а;
- Семьи Глодан; Чикаленко, 46/1;
- Варненская, 2/2;
- Бабушкина (под мостом);
- Троицкая, 12;
- Артиллерийская;
- Среднефонтанская (площадь и ТРЦ "Фонтанский");
- Канатная (райадминистрация);
- просп. Леси Украинки (обладминистрация);
- Французский бульвар / Семинарская;
- Водопроводная (под мостом);
- Фонтанская дорога (4-5 ст.);
- 10 апреля / Академическая;
- Савельева / Тенистая;
- Балковская (Автовокзал, Праведников мира, Малиновского, Чепиги, Одария);
- Ширяевский переулок;
- Черноморского казачества / Газовый;
- Приморская/Газовый;
- Инглези, Космонавтов / Инглези;
- Ивана и Юрия Лип;
- Люстдорфская дорога / Бреуса;
- Гранитная, Живописная, Бреуса;
- Дорога в Аэропорт.
Изменения в работе автобусов
Из-за перекрытия на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана с 1 октября изменены схемы движения автобусов:
- №185 курсирует через Королева — Ярослава Мудрого.
- №7, 127, 146, 150 и 221 движутся через Тополиную и Королева.
К работе привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Коммунальные службы, ГСЧС, энергетики и водоканал работают круглосуточно.
