Ливень в Одессе: подтопления, перебои со светом и транспортный коллапс

Второй день Одесская область страдает от мощного ливня. За несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Непогода подтопила улицы, повредила инфраструктуру, повалила деревья и оставила десятки тысяч семей без света. Самое страшное — стихия унесла жизни людей.

Погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, в результате непогоды в Одессе погибли девять человек, среди них один ребенок.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела пяти человек: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Сейчас продолжается операция по откачке воды, спасатели еще не имеют доступа к телам.

На улице Балковской нашли еще двух женщин — местную жительницу 1987 года рождения и неизвестную женщину 55-65 лет.

На Даче Ковалевского обнаружили тело женщины 1968 года рождения.

На Рыбальской — тело 23-летней девушки, которую считали пропавшей.

Зафиксированы также случаи переохлаждения из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Спасатели уже спасли 362 человека и эвакуировали 227 автомобилей.

Повреждена инфраструктура

Ливень подтопил канализационные насосные станции на Пересыпи и в районе Чубаевки. Это привело к аварийному отключению электроэнергии. Работа насосного оборудования временно невозможна.

Перекрытие движения

Из-за непогоды перекрыто движение на проспекте Небесной Сотни и улице Ярослава Мудрого.

Отвод транспорта — Площадь Среднефонтанская.

Отвод транспорта — Люстдорфская дорога и улица Костанди.

Из-за остановки работы насосных станций "Инфоксводоканала" движение транспорта через Пересыпь пока невозможно. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть максимально внимательными.

Работа электротранспорта

На маршруты уже вышли трамваи №5, 15, 18, 21 и 28.

Работают троллейбусы:

№2 — по маршруту

№3 — до 2-й Заставы

№7 — по маршруту

№8 — до Химической

№9 — по маршруту

№10 — через проспект Шевченко

Восстановление электроснабжения

За сутки энергетики вернули свет для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах Одесской области. Без электричества остаются около 42 тысяч клиентов в 32 городах и селах. Самая сложная ситуация — в Одессе. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

Работа учебных заведений

Из-за подтопления некоторые классы и укрытия получили повреждения. Сегодня обучение будет дистанционным. Но дежурные группы и начальные классы будут работать.

Автомобили мешают движению

Коммунальщики просят владельцев убрать машины с улиц, поскольку они блокируют транспорт. Машины оставлены на проезжей части мешают работе спецтехники и движения транспорта. Среди проблемных мест:

Королева / Академика Вернадского;

Небесной Сотни, 83;

Князя Ярослава Мудрого, 27а;

Семьи Глодан; Чикаленко, 46/1;

Варненская, 2/2;

Бабушкина (под мостом);

Троицкая, 12;

Артиллерийская;

Среднефонтанская (площадь и ТРЦ "Фонтанский");

Канатная (райадминистрация);

просп. Леси Украинки (обладминистрация);

Французский бульвар / Семинарская;

Водопроводная (под мостом);

Фонтанская дорога (4-5 ст.);

10 апреля / Академическая;

Савельева / Тенистая;

Балковская (Автовокзал, Праведников мира, Малиновского, Чепиги, Одария);

Ширяевский переулок;

Черноморского казачества / Газовый;

Приморская/Газовый;

Инглези, Космонавтов / Инглези;

Ивана и Юрия Лип;

Люстдорфская дорога / Бреуса;

Гранитная, Живописная, Бреуса;

Дорога в Аэропорт.

Изменения в работе автобусов

Из-за перекрытия на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана с 1 октября изменены схемы движения автобусов:

№185 курсирует через Королева — Ярослава Мудрого.

№7, 127, 146, 150 и 221 движутся через Тополиную и Королева.

К работе привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Коммунальные службы, ГСЧС, энергетики и водоканал работают круглосуточно.

