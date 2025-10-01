Непогода в Одессе — есть погибшие, среди них ребенок

Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Одессу накрыла масштабная непогода. В результате плохой погоды в Одессе погибли люди, среди них — ребенок.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в среду, 1 октября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Непогода в Одессе унесла жизни людей — что известно

Масштабная непогода накрыла Одессу, в результате чего погибли 9 человек.

По данным ГСЧС, почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе. Известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок.

Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в семь утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. Сейчас работы продолжаются.

Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в Одессе прошел сильный ливень, который привел к подтоплениям.

Также мы сообщали, что во время непогоды в Одессе течением унесло 23-летнюю девушку.