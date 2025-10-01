Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Непогода накрыла Одессу — есть погибшие, среди них ребенок

Непогода накрыла Одессу — есть погибшие, среди них ребенок

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:19
Непогода в Одессе — есть погибшие, среди них ребенок
Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Одессу накрыла масштабная непогода. В результате плохой погоды в Одессе погибли люди, среди них — ребенок.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в среду, 1 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Негода в Одесі
Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Непогода в Одессе унесла жизни людей — что известно

Масштабная непогода накрыла Одессу, в результате чего погибли 9 человек.

По данным ГСЧС, почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе. Известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок.

Негода в Одесі
Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в семь утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. Сейчас работы продолжаются.

Негода в Одесі
Чрезвычайники спасают людей во время непогоды в Одессе. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в Одессе прошел сильный ливень, который привел к подтоплениям.

Также мы сообщали, что во время непогоды в Одессе течением унесло 23-летнюю девушку.

стихийное бедствие Одесса непогода ГСЧС дождь природное явление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации