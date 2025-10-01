В Одессе в результате непогоды 30 сентября 2025 года погиб человек

Затопленная дорога. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в течение семи часов непогоды, 30 сентября, выпала двухмесячная норма осадков. Погиб человек.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Реклама

Читайте также:

Что говорит мэр о последствиях непогоды

"Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку. Ситуация сложная, но контролируемая. Все коммунальные службы работают и сейчас", — отметил мэр.

Детальной информации о погибшем человеке он не предоставлял. Мужчина это или женщина — не уточнил. В пабликах ранее сообщали, что на улице Балковской течением вынесло тело погибшего мужчины.

"Сейчас работают наши следственные органы. Выясняют причину, почему это произошло", — прокомментировал трагедию Труханов.

Как от непогоды пострадал транспорт

Из-за затопления улиц прекратил работу электротранспорт. Вечером на улице Левитана наполовину провалилась под асфальт маршрутка. Впоследствии такая же участь постигла легковой автомобиль.

Затопление помещений

Одесситы обнародовали видео, на которых зафиксировано подтопление квартир. Некоторые дома затопило до подоконников. Также потоп образовался в паркингах и ряде магазинов.

Напомним, вечером 30 сентября в Одессе течением унесло 23-летнюю девушку. Ее ищут водолазы.

Также мы сообщали, что в Одессе из-за непогоды перекрывали десятки улиц. В результате подтопления дорог не курсировали ни трамваи, ни троллейбусы.