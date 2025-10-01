Відео
Загинула людина — наслідки негоди в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 01:45
В Одесі внаслідок негоди 30 вересня 2025 року загинула людина
Затоплена дорога. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі впродовж семи годин негоди, 30 вересня, випала двомісячна норма опадів. Загинула людина.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов

Що каже мер щодо наслідків негоди

"Жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження. Ситуація складна, але контрольована. Усі комунальні служби працюють і зараз", — зазначив мер.

Детальної інформації щодо загиблої людини він не надавав. Чоловік це чи жінка — не уточнив. У пабліках раніше повідомляли, що на вулиці Балківській течією винесло тіло загиблого чоловіка.

"Зараз працюють наші слідчі органи. З'ясовують причину, чому це сталося", – прокоментував трагедію Труханов.

Як від негоди постраждав транспорт

Через затоплення вулиць припинив роботу електротранспорт. Увечері на вулиці Левітана наполовину провалилася під асфальт маршрутка. Згодом така ж доля спіткала легковий автомобіль.

Затоплення приміщень

Одесити оприлюднили відео, на яких зафіксовано підтоплення квартир. Деякі оселі затопило до підвіконь. Також потоп утворився в паркінгах і низці магазинів.

Нагадаємо, увечері 30 вересня в Одесі течією віднесло 23-річну дівчину. Її шукають водолази.

Також ми повідомляли, що в Одесі через негоду перекривали десятки вулиць. Унаслідок підтоплення доріг не курсували ані трамваї, ані тролейбуси.

погода стихійне лихо негода Новини Одеси штромове попередження
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
