Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі течією віднесло дівчину — тривають пошуки

В Одесі течією віднесло дівчину — тривають пошуки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 23:39
В Одесі шукають дівчину, яку під час негоди 30 вересня віднесло течією
Затоплення вулиці в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

У вівторок, 30 вересня, в Одесі під час негоди течією віднесло 23-річну дівчину. Наразі її вже понад дві години шукають.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про зникнення дівчини 

Зниклу звуть Надя. У неї світле волосся та блакитні очі. Близько 18:10 дівчину підхопила течія на перехресті вулиці Художника Федорова та провулку Адольфа Лози. Понад півтори години потерпілій вдавалося триматися на плаву. Вона навіть зачепилася за дерево, але потім течія понесла її далі. На місце викликали рятувальників. У ДСНС у коментарі Суспільному підтвердили, що водолази шукають зниклу одеситку.

Наслідки негоди в Одесі

На вулиці Левітана ввечері наполовину провалилася під асфальт маршрутка. Місцеві жителі публікують відео, на яких зафіксовано затоплення квартир, паркінгів і магазинів.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 21:00 підрозділи ДСНС в Одесі врятували 231 людину, евакуювали з води 46 одиниць техніки, зокрема три автівки швидкої допомоги. Енергетики повернули світло 66,6 тисячі родин у 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово залишаються без електроенергії ще 23,7 тисячі споживачів.

"На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещині також буде складною через значні опади. Проте всі служби продовжують працювати у посиленому режимі до повного відновлення після наслідків цієї негоди", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня впродовж усієї доби була злива. Унаслідок підтоплення вулиць припинив роботу електротранспорт.

Також ми повідомляли, що в Карпатах 29 вересня випав перший сніг. Там же температура повітря знизилася до -3 °С.

негода Новини Одеси рятувальники зниклі безвісти пошук
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації