В Одесі шукають дівчину, яку під час негоди 30 вересня віднесло течією

Затоплення вулиці в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

У вівторок, 30 вересня, в Одесі під час негоди течією віднесло 23-річну дівчину. Наразі її вже понад дві години шукають.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про зникнення дівчини

Зниклу звуть Надя. У неї світле волосся та блакитні очі. Близько 18:10 дівчину підхопила течія на перехресті вулиці Художника Федорова та провулку Адольфа Лози. Понад півтори години потерпілій вдавалося триматися на плаву. Вона навіть зачепилася за дерево, але потім течія понесла її далі. На місце викликали рятувальників. У ДСНС у коментарі Суспільному підтвердили, що водолази шукають зниклу одеситку.

Наслідки негоди в Одесі

На вулиці Левітана ввечері наполовину провалилася під асфальт маршрутка. Місцеві жителі публікують відео, на яких зафіксовано затоплення квартир, паркінгів і магазинів.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 21:00 підрозділи ДСНС в Одесі врятували 231 людину, евакуювали з води 46 одиниць техніки, зокрема три автівки швидкої допомоги. Енергетики повернули світло 66,6 тисячі родин у 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово залишаються без електроенергії ще 23,7 тисячі споживачів.

"На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещині також буде складною через значні опади. Проте всі служби продовжують працювати у посиленому режимі до повного відновлення після наслідків цієї негоди", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня впродовж усієї доби була злива. Унаслідок підтоплення вулиць припинив роботу електротранспорт.

Також ми повідомляли, що в Карпатах 29 вересня випав перший сніг. Там же температура повітря знизилася до -3 °С.