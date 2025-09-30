Злива в Одесі: затоплені вулиці, постраждалі та зупинка транспорту

Затоплена вулиця, авто та кіоск в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Від ночі в Одесі пройшла сильна злива, яка призвела до масових підтоплень. У місті перекрито рух на десятках вулиць, зупинилися трамваї й тролейбуси. Комунальні служби та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Перекриті вулиці

Станом на 17:00 через зливу Одесу охопили масштабні підтоплення. На багатьох вулицях рух транспорту ускладнений або повністю перекритий.

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух перекрито;

Ширяєвський — підтоплено, рух перекрито;

Церковна — підтоплено, рух перекрито;

Балківська — рух перекрито;

Отамана Головного / Плигуна — підтоплено, рух перекрито;

Чорноморського Козацтва / Газовий — підтоплено, рух перекрито;

вул. Центральний Аеропорт — підтоплено, рух ускладнений;

вул. 28-ї бригади — підтоплено, рух ускладнений;

просп. Лесі Українки (район суду) — підтоплено, рух ускладнений;

Середньофонтанська — підтоплено, рух перекрито;

Середньофонтанська площа — підтоплено, руху немає;

вул. Незалежності — підтоплено, рух ускладнений;

Французький бульвар — підтоплено, рух перекрито;

вул. Черняховського — підтоплено, рух ускладнений;

вул. Героїв Небесної Сотні, 83 — рух перекрито;

вул. Князя Ярослава Мудрого, 27а — рух перекрито;

вул. Сім’ї Глодан, 18 — підтоплено, рух перекрито;

вул. Чикаленка, 46/1 — підтоплено, рух перекрито;

вул. Варненська, 2/2 — підтоплено, рух ускладнений;

вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений;

вул. Філатова — підтоплено, рух ускладнений;

дорога в Аеропорт — підтоплено, рух ускладнений;

Вадатурського / Фунтового — підтоплено, рух ускладнений;

Приморська / Газовий — підтоплено, рух перекрито;

Космонавтів / Інглезі — підтоплено, рух перекрито;

Мельницька / Шустова — підтоплено, рух перекрито;

Водопровідна / Басейна — підтоплено, рух ускладнений;

Фонтанська дорога (5 ст.) — підтоплено, рух ускладнений;

Фонтанська дорога (9 ст.) — підтоплено, рух ускладнений;

Люстдорфська дорога / Тополина — підтоплено, рух ускладнений;

5 ст. Великого Фонтану — підтоплено, рух перекрито.

Вантажівка стоїть на затопленій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт

Громадський транспорт також зупинився. Не працюють трамвайні маршрути №1, 5, 7, 11, 13, 27 і 28. З тролейбусів призупинено рух №2, 3, 7, 9 і 10. Восьмий маршрут курсує лише до вулиці Хімічної.

Міська влада закликає водіїв обирати альтернативні маршрути й дотримуватись правил безпеки. У ліквідації наслідків зливи задіяні всі комунальні служби та підрозділи ДСНС.

Кіоск, який наполовину затопило черз дощ. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі люди

На Балківській потік води збив з ніг жінку, яка намагалася перейти дорогу. Вона наглоталася води й отримала переохолодження, лікарі діагностували часткове утоплення. У Хаджибейському районі, на вулиці Хавкіна, вода затопила подвір’я приватного будинку майже по пояс. Там 59-річній жінці стало зле через гіпертонічний криз. Медики оглянули постраждалу, але від госпіталізації вона відмовилася.

За повідомленнями рятувальників, у різних районах міста та передмістя затопило десятки приватних будинків, підвали багатоповерхівок і навіть складські приміщення. Рівень води місцями сягав метра, через що машини глухли посеред доріг, а люди йшли додому вбрід.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині через негоду виникли проблеми зі світлом. Також, журналісти Новини.LIVE зафільмували наслідки негоди в Одесі.