Одеса підтоплена: де ускладнений рух і перебої з електрикою

Вид на затоплену вулицю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сильна злива 30 вересня спричинила підтоплення в багатьох районах Одеси. На окремих вулицях рух ускладнений або повністю зупинений, водії змушені обирати альтернативні маршрути. Крім того, тисячі жителів міста та області залишилися без світла.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися вулицями міста та зафільмували наслідки негоди.

Затоплення вулиць

Станом на 11:00 рух на кількох ділянках міста ускладнений через підтоплення:

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух є.

Героїв Небесної Сотні, 83 — підтоплено, рух відсутній.

Сімʼї Глодан, 18 — підтоплено, рух відсутній.

Ак. Глушко, 27а — підтоплено, рух відсутній.

Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений.

Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений.

Марсельська — підтоплено, рух ускладнений.

Інглезі, 11 та 14а, а також біля магазину "Обжора" — підтоплено, рух ускладнений.

Космонавтів, 32 — підтоплено, рух ускладнений.

Балківська (суд) — підтоплено, рух відсутній.

Чорноморського Козацтва / Плигуна — підтоплено, рух є.

Середньофонтанська площа — підтоплено, рух ускладнений.

Французький бульвар — підтоплено, рух ускладнений.

Мельницька (завод "Шустов") — підтоплено, рух є.

Незалежності — підтоплено, рух ускладнений.

Церковна — підтоплено, рух лише для вантажних автомобілів.

Чорноморського Козацтва / Газовий — підтоплено, рух ускладнений.

Вид на вулицю зверху. Фото: Новини.LIVE

Зупинка, яку затопило під час негоди. Фото: Новини.LIVE

Деякі перехрестя працюють нестабільно:

Балківська / Бугаївська

Балківська (Приморський районний суд)

Мельницька / Степова

Князя Володимира Великого / Кишинівська.

Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дерева у воді після дощу. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з електропостачанням

Також негода спричинила проблеми з електропостачанням. Сильна злива та вітер вночі 30 вересня залишили без електрики понад 12 тисяч жителів Одещини. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії.

Будинок на затопленій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Згідно з прогнозами синоптиків, упродовж дня на території Одещини очікуються дощі та пориви вітру до 14 м/с. Жителів закликають бути уважними та дотримуватися безпеки під час негоди. Зокрема не виходити на вулицю без необхідності, та, по можливості, більше перебувати вдома.

Автівка на затополеній вулиці. Фото: Новини.LIVE

Дорога у воді під час дощу. Фото: Новини.LIVE

