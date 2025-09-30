Видео
Главная Одесса Одесса ушла под воду — как выглядит затопленный город сегодня

Одесса ушла под воду — как выглядит затопленный город сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:29
Одесса подтоплена: где затруднено движение и перебои с электричеством
Вид на затопленную улицу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сильный ливень 30 сентября вызвал подтопление во многих районах Одессы. На отдельных улицах движение затруднено или полностью остановлено, водители вынуждены выбирать альтернативные маршруты. Кроме того, тысячи жителей города и области остались без света.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по улицам города и сняли последствия непогоды.

Читайте также:

Затопление улиц

По состоянию на 11:00 движение на нескольких участках города затруднено из-за подтопления:

  • Химическая / Промышленная — подтоплено, движение есть.
  • Героев Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движение отсутствует.
  • Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движение отсутствует.
  • Ак. Глушко, 27а — подтоплено, движение отсутствует.
  • Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено.
  • Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено.
  • Марсельская — подтоплено, движение затруднено.
  • Инглези, 11 и 14а, а также возле магазина "Обжора" — подтоплено, движение затруднено.
  • Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено.
  • Балковская (суд) — подтоплено, движение отсутствует.
  • Черноморского Казачества / Плигуна — подтоплено, движение есть.
  • Среднефонтанская площадь — подтоплено, движение затруднено.
  • Французский бульвар — подтоплено, движение затруднено.
  • Мельницкая (завод "Шустов") — подтоплено, движение есть.
  • Независимости — подтоплено, движение затруднено.
  • Церковная — подтоплено, движение только для грузовых автомобилей.
  • Черноморского Казачества / Газовый — подтоплено, движение затруднено.
В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Вид на улицу сверху. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Остановка, которую затопило во время непогоды. Фото: Новини.LIVE

Некоторые перекрестки работают нестабильно:

  • Балковская / Бугаевская
  • Балковская (Приморский районный суд)
  • Мельницкая / Степная
  • Князя Владимира Великого / Кишиневская.
В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Деревья в воде после дождя. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с электроснабжением

Также непогода вызвала проблемы с электроснабжением. Сильный ливень и ветер ночью 30 сентября оставили без электричества более 12 тысяч жителей Одесской области. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Дом на затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Одесской области ожидаются дожди и порывы ветра до 14 м/с. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать безопасность во время непогоды. В частности, не выходить на улицу без необходимости, и, по возможности, больше находиться дома.

В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Автомобиль на затопленной улице. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вирує негода, рух дорогами ускладнено
Дорога в воде, во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за непогоды изменилось движение общественного транспорта. А также что энергетики восстанавливают электроснабжение жителям Одесской области.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь ветер
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
