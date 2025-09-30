Одесса подтоплена: где затруднено движение и перебои с электричеством

Вид на затопленную улицу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сильный ливень 30 сентября вызвал подтопление во многих районах Одессы. На отдельных улицах движение затруднено или полностью остановлено, водители вынуждены выбирать альтернативные маршруты. Кроме того, тысячи жителей города и области остались без света.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по улицам города и сняли последствия непогоды.

Реклама

Читайте также:

Затопление улиц

По состоянию на 11:00 движение на нескольких участках города затруднено из-за подтопления:

Химическая / Промышленная — подтоплено, движение есть.

Героев Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движение отсутствует.

Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движение отсутствует.

Ак. Глушко, 27а — подтоплено, движение отсутствует.

Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено.

Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено.

Марсельская — подтоплено, движение затруднено.

Инглези, 11 и 14а, а также возле магазина "Обжора" — подтоплено, движение затруднено.

Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено.

Балковская (суд) — подтоплено, движение отсутствует.

Черноморского Казачества / Плигуна — подтоплено, движение есть.

Среднефонтанская площадь — подтоплено, движение затруднено.

Французский бульвар — подтоплено, движение затруднено.

Мельницкая (завод "Шустов") — подтоплено, движение есть.

Независимости — подтоплено, движение затруднено.

Церковная — подтоплено, движение только для грузовых автомобилей.

Черноморского Казачества / Газовый — подтоплено, движение затруднено.

Вид на улицу сверху. Фото: Новини.LIVE

Остановка, которую затопило во время непогоды. Фото: Новини.LIVE

Некоторые перекрестки работают нестабильно:

Балковская / Бугаевская

Балковская (Приморский районный суд)

Мельницкая / Степная

Князя Владимира Великого / Кишиневская.

Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Деревья в воде после дождя. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с электроснабжением

Также непогода вызвала проблемы с электроснабжением. Сильный ливень и ветер ночью 30 сентября оставили без электричества более 12 тысяч жителей Одесской области. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Дом на затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Одесской области ожидаются дожди и порывы ветра до 14 м/с. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать безопасность во время непогоды. В частности, не выходить на улицу без необходимости, и, по возможности, больше находиться дома.

Автомобиль на затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

Дорога в воде, во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за непогоды изменилось движение общественного транспорта. А также что энергетики восстанавливают электроснабжение жителям Одесской области.