Одесса подтоплена: где затруднено движение и перебои с электричеством

Одесса ушла под воду — как выглядит затопленный город сегодня
Сильный ливень 30 сентября вызвал подтопление во многих районах Одессы. На отдельных улицах движение затруднено или полностью остановлено, водители вынуждены выбирать альтернативные маршруты. Кроме того, тысячи жителей города и области остались без света.
Журналисты Новини.LIVE прошлись по улицам города и сняли последствия непогоды.
Затопление улиц
По состоянию на 11:00 движение на нескольких участках города затруднено из-за подтопления:
- Химическая / Промышленная — подтоплено, движение есть.
- Героев Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движение отсутствует.
- Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движение отсутствует.
- Ак. Глушко, 27а — подтоплено, движение отсутствует.
- Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено.
- Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено.
- Марсельская — подтоплено, движение затруднено.
- Инглези, 11 и 14а, а также возле магазина "Обжора" — подтоплено, движение затруднено.
- Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено.
- Балковская (суд) — подтоплено, движение отсутствует.
- Черноморского Казачества / Плигуна — подтоплено, движение есть.
- Среднефонтанская площадь — подтоплено, движение затруднено.
- Французский бульвар — подтоплено, движение затруднено.
- Мельницкая (завод "Шустов") — подтоплено, движение есть.
- Независимости — подтоплено, движение затруднено.
- Церковная — подтоплено, движение только для грузовых автомобилей.
- Черноморского Казачества / Газовый — подтоплено, движение затруднено.
Некоторые перекрестки работают нестабильно:
- Балковская / Бугаевская
- Балковская (Приморский районный суд)
- Мельницкая / Степная
- Князя Владимира Великого / Кишиневская.
Проблемы с электроснабжением
Также непогода вызвала проблемы с электроснабжением. Сильный ливень и ветер ночью 30 сентября оставили без электричества более 12 тысяч жителей Одесской области. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Одесской области ожидаются дожди и порывы ветра до 14 м/с. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать безопасность во время непогоды. В частности, не выходить на улицу без необходимости, и, по возможности, больше находиться дома.
