Главная Одесса На Одесчине 12 тысяч абонентов остались без света — причины

На Одесчине 12 тысяч абонентов остались без света — причины

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:48
Отключение света в Одесской области 30 сентября - ремонт продолжается
Специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сильный ливень и ветер ночью 30 сентября оставили без электричества тысячи жителей Одесской области. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Энергетики работают в усиленном режиме и уже восстановили свет для большинства семей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Читайте также:

Последствия непогоды

За прошедшие сутки специалисты отремонтировали 13 воздушных линий, запитали 207 трансформаторных подстанций и вернули электроснабжение для 18 761 абонента в 15 населенных пунктах области. Впрочем, по состоянию на 09:00 30 сентября без света еще остаются 12 901 клиент в 16 селах и городках. Ремонтные бригады продолжают работать, задействованы все ресурсы для того, чтобы как можно скорее вернуть электричество в каждый дом.

Авария в Одесском районе

Дополнительно аварийная ситуация возникла в Одесском районе: 30 сентября в 08.50 произошло отключение оборудования. Специалисты уже работают на месте и там, где это технически возможно, подключает критическую инфраструктуру и потребителей от резервных источников питания. Ориентировочное время полного обновления электроснабжения — до 12:00.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Одесской области ожидаются дожди и порывы ветра до 14 м/с. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать безопасность во время непогоды.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за непогоды заблокировано движение транспорта на отдельных улицах. Также мы сообщали, что в Харькове сегодня также ожидается непогода.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
