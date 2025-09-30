Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Некоторых троллейбусов и трамваев в Одессе сегодня можно не ждать

Некоторых троллейбусов и трамваев в Одессе сегодня можно не ждать

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:18
Штормовая погода остановила трамваи и троллейбусы в Одессе
Автомобиль едет по затопленной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 30 сентября, из-за сильного ветра и дождей возникли перебои в работе городского транспорта. Часть маршрутов изменила направления движения, а некоторые трамваи вообще остановились. Синоптики предупреждали об опасных погодных условиях и ограниченной видимости на дорогах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Изменения движения

В городе из-за непогоды изменили работу несколько маршрутов. Троллейбус №10 сейчас курсирует только до улицы Ришельевской, а №8 — до улицы Химической. Трамвай №20 временно остановился, его направление обслуживает маршрутное такси. Также не работают трамваи №7, №13 и №27 из-за проблем с электроснабжением.

Осложнения проезда

Кроме перебоев в транспорте, непогода вызвала подтопление на нескольких участках городских дорог. Затрудненное движение зафиксировано на улицах:

  • Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно,
  • ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено,
  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено,
  • ул. Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено,
  • Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено,
  • Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено,
  • ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено.
Паралізовано рух транспорту в Одесі
Коммунальщик устраняет последствия непогоды на дороге. Фото: Одесский городской совет

В то же время проезд по всем улицам остается возможным, водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и учитывать ситуацию на дорогах.

Синоптики сообщили, что на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается дождь, порывы ветра до 17 м/с и снижение видимости на дорогах до 1-2 км. Это соответствует желтому уровню опасности.

Паралізовано рух транспорту в Одесі
Коммунальщик убирает листья со стока для воды. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали о том, что в Харькове сегодня также ожидается непогода. Также мы писали о том, насколько реально сегодня говорить о метро в Одессе.

погода Одесса непогода дороги транспорт Одесская область Новости Одессы потоп
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации