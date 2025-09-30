Штормовая погода остановила трамваи и троллейбусы в Одессе

Автомобиль едет по затопленной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 30 сентября, из-за сильного ветра и дождей возникли перебои в работе городского транспорта. Часть маршрутов изменила направления движения, а некоторые трамваи вообще остановились. Синоптики предупреждали об опасных погодных условиях и ограниченной видимости на дорогах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Изменения движения

В городе из-за непогоды изменили работу несколько маршрутов. Троллейбус №10 сейчас курсирует только до улицы Ришельевской, а №8 — до улицы Химической. Трамвай №20 временно остановился, его направление обслуживает маршрутное такси. Также не работают трамваи №7, №13 и №27 из-за проблем с электроснабжением.

Осложнения проезда

Кроме перебоев в транспорте, непогода вызвала подтопление на нескольких участках городских дорог. Затрудненное движение зафиксировано на улицах:

Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно,

ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено,

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено,

ул. Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено,

Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено,

Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено,

ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено.

Коммунальщик устраняет последствия непогоды на дороге. Фото: Одесский городской совет

В то же время проезд по всем улицам остается возможным, водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и учитывать ситуацию на дорогах.

Синоптики сообщили, что на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается дождь, порывы ветра до 17 м/с и снижение видимости на дорогах до 1-2 км. Это соответствует желтому уровню опасности.

Коммунальщик убирает листья со стока для воды. Фото: Одесский городской совет

