Строительство метро в Одессе - благоприятные ли условия на побережье

Поезд метро с включенными фарами. Фото: Новини.LIVE

Идея метро в Одессе возникает в дискуссиях не первый десяток лет. Город с растянутой вдоль побережья инфраструктурой и отдаленными спальными районами давно нуждается в новых транспортных решениях. Однако каждая попытка вернуться к этому амбициозному проекту упирается не только в финансовые вопросы, но и в сложную геологию региона.

Возможно ли строительство метрополитена в Одессе и какие трудности могут постигнуть во время такого проекта, журналисты Новини.LIVE спросили у геолога Сергея Кадурина.

Реклама

Читайте также:

Метро в Одессе

Одним из ключевых факторов стала специфика расположения города. Одесса фактически вытянута вдоль моря, а такие районы как Таирова или поселок Котовского остаются транспортно отделенными от центра. В советские времена проект метро рассматривали в "больших масштабах" без ограничений на финансирование, но современные условия требуют более гибкого и экономически взвешенного подхода.

"Действительно само по себе расположение города в Одессе, оно таково, что у нас есть спальные районы, которые довольно сильно отделены от центральной части города. И поэтому действительно такой транспортный вопрос необходимости соединить город совместно. Это довольно сложная система, потому что город действительно растянут", — отмечает геолог Сергей Кадурин.

Геолог Сергей Кадурин о метро в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Важным барьером являются и катакомбы, которые проходят под Одессой. Они расположены на небольшой глубине, местами — всего в 20-30 метрах от поверхности. Для строительства метро придется идти значительно глубже, пересекая неустойчивые породы. Это требует дорогих технологий и сложных систем гидроизоляции.

"Катакомбы относительно на небольшой глубине, практически под нашими ногами. И если мы будем говорить о закладке метро, то его надо закладывать даже глубже. Мы так все себе рассчитываем, что катакомбы где-то должны быть в районе наших античных известняков или ценовых камней. К сожалению, нет, потому что эта прослойка залегает довольно складчато", — объясняет эксперт.

Катакомбы в Одессе. Фото: hotel52

Конечно, эти складчатые породы мы не можем наблюдать невооруженным глазом. Однако, когда начинают делать непосредственную геологическую съемку, составляется научная карта, позволяющая увидеть, те же античные известняки залегают довольно сложно.

Район Пересыпи в Одессе

Особенно проблемным является район Пересыпи, где отсутствуют привычные для Одессы известняки, а взамен залегают древние речные и лиманные отложения. Это делает прохождение тоннелей чрезвычайно сложным. Фактически метро здесь пришлось бы строить на глубине ниже уровня моря, в так называемых мейотических глинах.

"Там будет необходимость прорываться через песок, тех самых древних речных отложений через пересыпь. Если даже решать вопрос метро, то закладывать надо значительно глубже, чем даже уровень современного моря. То есть даже на минусовых отметках надо делать. А это прослойка с геологической точки зрения, так называемых мейотической глины", — отмечает геолог Сергей Кадурин.

Район Пересыпи в Одессе. Фото: УНИАН/Куцкий Олег

Строительство на такой глубине потребует масштабной системы водозащиты и герметизации. Кроме того, придется пересекать несколько водоносных горизонтов, что создает дополнительные риски для стабильности конструкций. По словам эксперта, эта задача технически возможна, однако она потребует колоссальных финансовых и технических усилий.

"Поэтому наша современная геологическая ситуация требует, если будет такое строительство, оно должно быть углублено на определенные отметки под уровень моря. Такие коммуникации должны иметь довольно сложные системы водозащиты, герметизации практически. Такое углубление, оно избавит от проблемы оползней, однако задаст новые проблемы, как это обеспечить", — говорит эксперт.

Синий поезд метро. Фото: Новини.LIVE

Перспектива метро в Одессе остается открытой, но скорее как долгосрочный стратегический проект. Для его реализации нужны не только средства, но и новые технологические решения, адаптированные к уникальной геологии города.

Легкое метро

В мире есть примеры легкого метро, которое проходит не под землей, а непосредственно над городом. В Одессе сложность усиливает плотная историческая застройка в центре города, где практически нет пространства для масштабных конструкций.

"Понятно, что это надо как-то делать так, что это будет практически вторым этажом идти над современными дорожными конструкциями. К тому же это историческая часть города, и это культурное наследие. И вмешательство туда с такими огромными конструкциями, которые должны идти даже где-то там над крышей, это огромная проблема, даже по защите культурного наследия", — отмечает геолог Сергей Кадурин.

Исторический центр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Вопрос осложняется еще и тем, что разные трассы для возможных коммуникаций имеют разную стоимость. Строительство в центре, где земля дорогая и ограничена, будет существенно отличаться от вариантов на периферии. А любой проект потребует тщательного предварительного анализа.

"Если мы поедем через Пересыпь в район поселка Котовского, как это надо сделать там, это может быть сделано, как комбинированная система, когда какая-то часть будет под землей, какая-то над землей. Это зависит от просчета и создания проекта. Пока нет даже предпроектных предложений, довольно сложно показать план и стоимость его", — подчеркивает геолог.

Легкое метро в Тунисе. Фото: valiza-tour

Первым этапом должно стать комплексное инженерно-геологическое картирование Одессы. Ведь современные техногенные процессы уже меняют среду: подтопления, изменения уровня грунтовых вод и разрушение катакомб могут создавать провалы и опасности даже без масштабного строительства.

"Во-первых, те самые моменты, как моделирование и понимание, что происходит сейчас, какая динамика процессов строительства, куда они будут направлены. Вот это первый шаг, который должен быть сделан сейчас. Я понимаю, что Одессе, для того, чтобы расти, нужно решение большого количества транспортных вопросов", — говорит геолог Сергей Кадурин.

Люди заходят в поезд метро. Фото: Новини.LIVE

Одесса действительно нуждается в стратегических транспортных решениях. Однако без точного геологического анализа и современных технологий строительство метро может превратиться в источник опасности. Именно поэтому этот вопрос для Одессы пока остается не только инфраструктурным вызовом, но и сложной инженерно-геологической задачей.

Ранее мы писали, о том, что думают одесситы о строительстве метро в городе. А также о том, когда именно в Одессе может появиться метро.