Петиция за метро в Одессе: что известно о проекте

Люди на станции метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе появилась петиция с просьбой построить метро. Автор предлагает начать строительство после завершения войны и утверждает, что есть план метро, который уже включен в Генплан города. Однако поддержали идею мало одесситов.

Соответствующая петиция появилась на платформе "Социально-активный гражданин".

Реклама

Читайте также:

Детали петиции

Петиция подана с мыслью, что метро поможет Одессе разгрузить транспорт, особенно в центральной части. Идея — реализовать проект "после завершения войны", чтобы инфраструктура была безопасной и финансово обоснованной. Несмотря на наличие указания в Генплане города на метро, пока нет ни одного официального проекта по строительству или утвержденных бюджетов. Петиция - пока предварительный шаг, который должен показать, насколько граждане города заинтересованы в таком масштабном изменении.

Автор разместил петицию еще в июле этого года. По состоянию на сегодня голосов — 98 из 1000. Если накопят необходимое количество, петиция передается на рассмотрение мэрии или ответственным инстанциям.

Что известно о метро в Одессе

Идея метро в Одессе возникла еще в 1960-х годах, а в 1980-х институт "Ленметрогипротранс" даже разработал проект первой линии, которая должна была соединить север города с центром и железнодорожным вокзалом. В 1989 году его внесли в Генплан, однако из-за распада СССР и нехватки средств строительство так и не началось. Сегодня метро и дальше упоминается в городском планировании, но реальных работ не ведут, а среди возможных альтернатив рассматривают легкое метро, эстакадные маршруты или скоростной трамвай.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе идет ремонт аварийного коллектора. Также мы писали, что в Одессе будет построено специальное укрытие для МВД.