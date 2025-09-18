Реконструкция коллектора в Аркадии

Новые трубы для коллектора. Фото: Геннадий Труханов

В одесской Аркадии продолжается масштабная реконструкция старого коллектора, который десятилетиями находился в аварийном состоянии. Сейчас внутрь старой трубы вставляют новую полиэтиленовую, а пространство между ними заливают бетоном для дополнительной прочности. После завершения проекта пляж снова станет комфортным для отдыха.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Реконструкция коллектора

Коллектор в Аркадии десятилетиями был аварийным — вода просачивалась в грунт и создавала угрозу для инфраструктуры. Сейчас старую трубу диаметром 2 метра укрепляют новой полиэтиленовой, устойчивой к агрессивным средам. Между трубами заливают бетон, что значительно продлевает срок службы коллектора. Следующий этап работ будет проходить в морской зоне. Водолазы будут вырезать технологические люки, очищать внутреннюю поверхность и монтировать новую трубу. Для этого используют специальную баржу с краном.

Финальный этап реконструкции обеспечит современную систему водоотведения и позволит в следующем году полноценно пользоваться пляжем. Жители и туристы снова смогут наслаждаться отдыхом без неудобств.

Ремонтные работы на пляже. Фото: Геннадий Труханов

Труба с водой на пляже. Фото: Геннадий Труханов

Условия тендера

В Аркадии стартовал ремонт плит на набережной. Хотя на первый этап работ выделили небольшую сумму, подрядчик уже приступил к работам. Завершить ремонт планируют до конца следующего года. Сейчас в системе онлайн-закупок объявлено как минимум три тендера на восстановление этого отрезка набережной общей стоимостью почти 170 млн грн. Победителем тендеров стала компания "Ростдорсрой", которая принадлежит депутату горсовета Юрию Шумахеру.

