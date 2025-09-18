Видео
Реконструкция аварийного коллектора в Одессе — на каком этапе

Реконструкция аварийного коллектора в Одессе — на каком этапе

Дата публикации 18 сентября 2025 13:47
Реконструкция коллектора в Аркадии
Новые трубы для коллектора. Фото: Геннадий Труханов

В одесской Аркадии продолжается масштабная реконструкция старого коллектора, который десятилетиями находился в аварийном состоянии. Сейчас внутрь старой трубы вставляют новую полиэтиленовую, а пространство между ними заливают бетоном для дополнительной прочности. После завершения проекта пляж снова станет комфортным для отдыха.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Реконструкция коллектора

Коллектор в Аркадии десятилетиями был аварийным — вода просачивалась в грунт и создавала угрозу для инфраструктуры. Сейчас старую трубу диаметром 2 метра укрепляют новой полиэтиленовой, устойчивой к агрессивным средам. Между трубами заливают бетон, что значительно продлевает срок службы коллектора. Следующий этап работ будет проходить в морской зоне. Водолазы будут вырезать технологические люки, очищать внутреннюю поверхность и монтировать новую трубу. Для этого используют специальную баржу с краном.

Финальный этап реконструкции обеспечит современную систему водоотведения и позволит в следующем году полноценно пользоваться пляжем. Жители и туристы снова смогут наслаждаться отдыхом без неудобств.

Будівництво колектора
Ремонтные работы на пляже. Фото: Геннадий Труханов
Будівництво колектора
Труба с водой на пляже. Фото: Геннадий Труханов

Условия тендера

В Аркадии стартовал ремонт плит на набережной. Хотя на первый этап работ выделили небольшую сумму, подрядчик уже приступил к работам. Завершить ремонт планируют до конца следующего года. Сейчас в системе онлайн-закупок объявлено как минимум три тендера на восстановление этого отрезка набережной общей стоимостью почти 170 млн грн. Победителем тендеров стала компания "Ростдорсрой", которая принадлежит депутату горсовета Юрию Шумахеру.

Напомним, мы писали, что в Одессе возле моря построят новую площадку для мусора. Также мы сообщали, что в Одессе построят специальное подземное укрытие.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
