Проход по Трассе здоровья в Одесской Аркадии закрыли на 1,5 года

Проход по Трассе здоровья в Одесской Аркадии закрыли на 1,5 года

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:16
Ремонт набережной в Аркадии: открыли новый проход к Фонтану
Ремонтные работы в Аркадии. Фото: скриншот из видео

В Аркадии начали ремонтировать разрушенную набережную. Работы продлятся полтора года, поэтому проход вдоль плит закрыли. Зато для одесситов и туристов открыли временный путь.

Об этом рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Читайте также:

Ремонт набережной

В Аркадии стартовал ремонт плит на набережной. По словам Петра Обухова, сооружение необходимо спасать, и хотя на работы пока выделили небольшую сумму, подрядчик уже приступил к делу. Завершить ремонт планируют до конца следующего года. Сейчас в системе онлайнзакупок существует по меньшей мере три тендера на ремонт этого участка. Общая сумма — почти 170 миллионов. Тендер выиграла фирма "Ростдорсрой", которая принадлежит депутату горсовета Юрию Шумахеру.

Из-за реконструкции проход вдоль плит закрыли. Зато временно открыли дорогу из Аркадии до 8 станции "Фонтана" вдоль "Морской симфонии".

"Этот путь значительно удобнее, чем двигаться по плитам и подниматься по узкому пандусу. Пандус нужно сохранить и даже расширить, чтобы им могли одновременно пользоваться хотя бы два велосипедиста, и он не оставался фактически односторонним", — отметил Петр Обухов.

Напомним, мы писали, что в Одессе заработал обновленный бювет. Также мы сообщали, что в Одессе за деньги бюджета города можно отремонтировать дом.

