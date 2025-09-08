Ремонт набережної в Аркадії: відкрили новий прохід до Фонтану

В Аркадії почали ремонтувати зруйновану набережну. Роботи триватимуть півтора року, тож прохід уздовж плит закрили. Натомість для одеситів і туристів відкрили тимчасовий шлях.

Про це розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Ремонт набережної

В Аркадії стартував ремонт плит на набережній. За словами Петра Обухова, споруду необхідно рятувати, і хоча на роботи наразі виділили невелику суму, підрядник уже приступив до справи. Завершити ремонт планують до кінця наступного року. Наразі у системі онлайнзакупівель існує щонайменше три тендери на ремонт цієї ділянки. Загальна сума — майже 170 мільйонів. Тендер виграла фірма "Ростдорсрой", яка належить депутату міськради Юрію Шумахеру.

Через реконструкцію прохід уздовж плит закрили. Натомість тимчасово відкрили дорогу з Аркадії до 8 станції "Фонтану" вздовж "Морської симфонії".

"Цей шлях значно зручніший, ніж рухатися по плитах і підніматися вузьким пандусом. Пандус потрібно зберегти й навіть розширити, щоб ним могли одночасно користуватися хоча б два велосипедисти, і він не залишався фактично одностороннім", — зазначив Петро Обухов.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі запрацював оновлений бювет.