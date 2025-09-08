Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Прохід Трасою здоров’я в Одеській Аркадії закрили на 1,5 року

Прохід Трасою здоров’я в Одеській Аркадії закрили на 1,5 року

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:16
Ремонт набережної в Аркадії: відкрили новий прохід до Фонтану
Ремонтні роботи в Аркадії. Фото: скриншот з відео

В Аркадії почали ремонтувати зруйновану набережну. Роботи триватимуть півтора року, тож прохід уздовж плит закрили. Натомість для одеситів і туристів відкрили тимчасовий шлях.

Про це розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Реклама
Читайте також:

Ремонт набережної

В Аркадії стартував ремонт плит на набережній. За словами Петра Обухова, споруду необхідно рятувати, і хоча на роботи наразі виділили невелику суму, підрядник уже приступив до справи. Завершити ремонт планують до кінця наступного року. Наразі у системі онлайнзакупівель існує щонайменше три тендери на ремонт цієї ділянки. Загальна сума — майже 170 мільйонів. Тендер виграла фірма "Ростдорсрой", яка належить депутату міськради Юрію Шумахеру.

Через реконструкцію прохід уздовж плит закрили. Натомість тимчасово відкрили дорогу з Аркадії до 8 станції "Фонтану" вздовж "Морської симфонії".

"Цей шлях значно зручніший, ніж рухатися по плитах і підніматися вузьким пандусом. Пандус потрібно зберегти й навіть розширити, щоб ним могли одночасно користуватися хоча б два велосипедисти, і він не залишався фактично одностороннім", — зазначив Петро Обухов.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі запрацював оновлений бювет. Також ми повідомляли, що в Одесі за гроші бюджету міста можна відремонтувати будинок.

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси море
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації