Оновлений бювет на Іцхака Рабіна знову працює

В Одесі знову запрацював бювет на Іцхака Рабіна — подробиці
Бюветний комплекс на вулиці Іцхака Рабіна після капремонту знову відкрив свої двері для мешканців Одеси. Тепер він став сучаснішим, комфортнішим і зручнішим для відвідувачів, які прийшли по воду.
Про це у суботу повідомили в ЖКС Одеси.
Ремонт бювету в Одесі
За їхньою інформацією, ремонт бювету тривав кілька місяців і охопив фактично всі його частини. Пластикову вагонку замінили на керамічну плитку, встановили нові вхідні двері, оновили покрівлю з полікарбонату, а також повністю замінили труби й систему відведення дощової води. Зону видачі води зробили новою та зручнішою, а біля входу облаштували сучасний пандус для людей з інвалідністю.
Також робітники демонтували стару плитку навколо комплексу й поклали нову, включно з тактильними плитками для зручності пішоходів. У технологічному приміщенні замінили обладнання та підлогу, провели електромонтажні роботи й оновили систему вентиляції. На фінальному етапі привели до ладу прилеглу територію, створивши акуратний благоустрій навколо бювету.
