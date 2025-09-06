Відео
В Одесі знову запрацював бювет на Іцхака Рабіна — подробиці

В Одесі знову запрацював бювет на Іцхака Рабіна — подробиці

Дата публікації: 6 вересня 2025 15:20
Оновлений бювет на Іцхака Рабіна знову працює
Бювет в Одесі по вулиці Іцхака Рабіна. Фото: ЖКС Одеси

Бюветний комплекс на вулиці Іцхака Рабіна після капремонту знову відкрив свої двері для мешканців Одеси. Тепер він став сучаснішим, комфортнішим і зручнішим для відвідувачів, які прийшли по воду.

Про це у суботу повідомили в ЖКС Одеси

Читайте також:

Ремонт бювету в Одесі

За їхньою інформацією, ремонт бювету тривав кілька місяців і охопив фактично всі його частини. Пластикову вагонку замінили на керамічну плитку, встановили нові вхідні двері, оновили покрівлю з полікарбонату, а також повністю замінили труби й систему відведення дощової води. Зону видачі води зробили новою та зручнішою, а біля входу облаштували сучасний пандус для людей з інвалідністю.

Також робітники демонтували стару плитку навколо комплексу й поклали нову, включно з тактильними плитками для зручності пішоходів. У технологічному приміщенні замінили обладнання та підлогу, провели електромонтажні роботи й оновили систему вентиляції. На фінальному етапі привели до ладу прилеглу територію, створивши акуратний благоустрій навколо бювету.

Нагадаємо, ми писали що артезіанська свердловина — це один із найнадійніших способів забезпечити приватний будинок чи господарство якісною питною водою. Також писали, які тарифи на комунальні послуги у вересні.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
