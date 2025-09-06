Обновленный бювет на Ицхака Рабина снова работает

Бювет в Одессе по улице Ицхака Рабина. Фото: ЖКС Одессы

Бюветный комплекс на улице Ицхака Рабина после капремонта вновь открыл свои двери для жителей Одессы. Теперь он стал современнее, комфортнее и удобнее для посетителей, которые пришли за водой.

Об этом в субботу сообщили в ЖКС Одессы.

Ремонт бювета в Одессе

По их информации, ремонт бювета длился несколько месяцев и охватил фактически все его части. Пластиковую вагонку заменили на керамическую плитку, установили новые входные двери, обновили кровлю из поликарбоната, а также полностью заменили трубы и систему отвода дождевой воды. Зону выдачи воды сделали новой и удобной, а у входа обустроили современный пандус для людей с инвалидностью.

Также рабочие демонтировали старую плитку вокруг комплекса и положили новую, включая тактильные плитки для удобства пешеходов. В технологическом помещении заменили оборудование и пол, провели электромонтажные работы и обновили систему вентиляции. На финальном этапе привели в порядок прилегающую территорию, создав аккуратное благоустройство вокруг бювета.

