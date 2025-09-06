Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе снова заработал бювет на Ицхака Рабина — подробности

В Одессе снова заработал бювет на Ицхака Рабина — подробности

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:20
Обновленный бювет на Ицхака Рабина снова работает
Бювет в Одессе по улице Ицхака Рабина. Фото: ЖКС Одессы

Бюветный комплекс на улице Ицхака Рабина после капремонта вновь открыл свои двери для жителей Одессы. Теперь он стал современнее, комфортнее и удобнее для посетителей, которые пришли за водой.

Об этом в субботу сообщили в ЖКС Одессы.

Реклама
Читайте также:

Ремонт бювета в Одессе

По их информации, ремонт бювета длился несколько месяцев и охватил фактически все его части. Пластиковую вагонку заменили на керамическую плитку, установили новые входные двери, обновили кровлю из поликарбоната, а также полностью заменили трубы и систему отвода дождевой воды. Зону выдачи воды сделали новой и удобной, а у входа обустроили современный пандус для людей с инвалидностью.

Также рабочие демонтировали старую плитку вокруг комплекса и положили новую, включая тактильные плитки для удобства пешеходов. В технологическом помещении заменили оборудование и пол, провели электромонтажные работы и обновили систему вентиляции. На финальном этапе привели в порядок прилегающую территорию, создав аккуратное благоустройство вокруг бювета.

Напомним, мы писали что артезианская скважина - это один из самых надежных способов обеспечить частный дом или хозяйство качественной питьевой водой. Также писали, какие тарифы на коммунальные услуги в сентябре.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации