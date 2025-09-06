Видео
Главная Одесса Одесситов предупредили об отключении воды сегодня — какие адреса

Одесситов предупредили об отключении воды сегодня — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 12:55
В Одессе отключили воду сегодня
В Одессе отключили воду. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 6 сентября, в Одессе часть улиц осталась без воды из-за проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Коммунальщики сообщили адреса, где временно ограничено водоснабжение. Работы планируют завершить к вечеру.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Одеситів попередили про відключення води сьогодні — які адреси - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Шкодова Гора
  • ул. Газовая
  • 3-й пер. Нефтяников
  • ул. Гладкова
  • ул. Альпинистов
  • ул. район Битумной

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области построят новый водопровод. Также мы писали, что в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
