В Одессе отключили воду сегодня

Одесситов предупредили об отключении воды сегодня — какие адреса
Сегодня, 6 сентября, в Одессе часть улиц осталась без воды из-за проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Коммунальщики сообщили адреса, где временно ограничено водоснабжение. Работы планируют завершить к вечеру.
Об этом в субботу, 6 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Шкодова Гора
- ул. Газовая
- 3-й пер. Нефтяников
- ул. Гладкова
- ул. Альпинистов
- ул. район Битумной
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
