В Одессе 3 сентября несколько районов остались без воды 3 сентября

Отключение воды в Одессе — адреса бюветов
В среду, 3 сентября, несколько улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
До 15:00 без воды остались такие адреса:
- Район Слободка — частично
- переулок Майский, 1-й-5-й
- ул. Артезианская, 1-22
- ул. Дмитрия Иванова, 24-63
- ул. Бугаевская, 14-58
- ул. Дальницкая, 26-46
- ул. Подъемный, 1-16
- ул. Спутников, 1-22
- ул. Строительная, 1-23.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе проводят плановые работы на электросетях. Также мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.
