В Одессе 3 сентября несколько районов остались без воды 3 сентября

В среду, 3 сентября, несколько улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

До 15:00 без воды остались такие адреса:

Район Слободка — частично

переулок Майский, 1-й-5-й

ул. Артезианская, 1-22

ул. Дмитрия Иванова, 24-63

ул. Бугаевская, 14-58

ул. Дальницкая, 26-46

ул. Подъемный, 1-16

ул. Спутников, 1-22

ул. Строительная, 1-23.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе проводят плановые работы на электросетях. Также мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.