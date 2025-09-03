Видео
Главная Одесса Отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 11:43
В Одессе 3 сентября несколько районов остались без воды 3 сентября
Бутылки с водой возле бювета. Фото: Новини.LIVE

В среду, 3 сентября, несколько улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

До 15:00 без воды остались такие адреса:

  • Район Слободка — частично
  • переулок Майский, 1-й-5-й
  • ул. Артезианская, 1-22
  • ул. Дмитрия Иванова, 24-63
  • ул. Бугаевская, 14-58
  • ул. Дальницкая, 26-46
  • ул. Подъемный, 1-16
  • ул. Спутников, 1-22
  • ул. Строительная, 1-23.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе проводят плановые работы на электросетях. Также мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
