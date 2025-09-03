Відео
Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:12
Планові ремонтні роботи в електромережі Одеси: де не буде світла
Роботи на електромережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Через це частина міста залишиться без світла. Роботи планують завершити до вечора. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,
  • Авангардна, 1-31,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька, 5-25,
  • Дорожня, 10а,12а,
  • П. Івахненко, 9, 63-86,
  • Каменярів, 112-124, 295-305,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24, 11,13,
  • О. Кошиця,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-30,
  • І.Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 23-68,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Обривиста, 1-22,
  • Південна, 8,
  • Південна дорога,
  • Похила,
  • Республіканська, 236-343,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • С. Усикова, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 91-105,
  • Штильова, дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Хаджибейська,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • пров. М. Станішевської,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00.

Південний РЕМ:

  • М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.

Роботи до 18:00- 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що Україна та Швейцарія підписали спільну угоду про відновлення, зокрема електропостачання. Також ми повідомляли про три головні нововведення вересня, в тому числі у комунальних послугах.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
