Планові ремонтні роботи в електромережі Одеси: де не буде світла

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 3 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Через це частина міста залишиться без світла. Роботи планують завершити до вечора.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,
- Авангардна, 1-31,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецька, 5-25,
- Дорожня, 10а,12а,
- П. Івахненко, 9, 63-86,
- Каменярів, 112-124, 295-305,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24, 11,13,
- О. Кошиця,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-30,
- І.Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 23-68,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Обривиста, 1-22,
- Південна, 8,
- Південна дорога,
- Похила,
- Республіканська, 236-343,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11а, 12, 20,
- С. Усикова, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 91-105,
- Штильова, дорога Миколаївська, 65,
- дорога Хаджибейська,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- пров. М. Станішевської,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00-20:00.
Південний РЕМ:
- М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.
Роботи до 18:00- 20:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали, що Україна та Швейцарія підписали спільну угоду про відновлення, зокрема електропостачання. Також ми повідомляли про три головні нововведення вересня, в тому числі у комунальних послугах.
