Планові ремонтні роботи в електромережі Одеси: де не буде світла

Сьогодні, 3 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Через це частина міста залишиться без світла. Роботи планують завершити до вечора.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,

Авангардна, 1-31,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,

Донецька, 5-25,

Дорожня, 10а,12а,

П. Івахненко, 9, 63-86,

Каменярів, 112-124, 295-305,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24, 11,13,

О. Кошиця,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-30,

І.Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 23-68,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Обривиста, 1-22,

Південна, 8,

Південна дорога,

Похила,

Республіканська, 236-343,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11а, 12, 20,

С. Усикова, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 91-105,

Штильова, дорога Миколаївська, 65,

дорога Хаджибейська,

пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

пров. М. Станішевської,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00.

Південний РЕМ:

М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.

Роботи до 18:00- 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

