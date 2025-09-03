Плановые ремонтные работы в электросети Одессы: где не будет света

Работы на электросетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть города останется без света. Работы планируют завершить к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,

Авангардная, 1-31,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,

Донецкая, 5-25,

Дорожная, 10а,12а,

П. Ивахненко, 9, 63-86,

Каменщиков, 112-124, 295-305,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24, 11,13,

О. Кошица,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

И.Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 23-68,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Обрывистая, 1-22,

Южная, 8,

Южная дорога,

Наклонная,

Республиканская, 236-343,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11а, 12, 20,

С. Усикова, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 91-105,

Штилевая, дорога Николаевская, 65,

дорога Хаджибейская,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

переулок М. Станишевской,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00.

Южный РЭС:

М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.

Работы до 18:00- 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что Украина и Швейцария подписали совместное соглашение о восстановлении, в частности электроснабжения. Также мы сообщали, что будет три главных нововведения сентября, в том числе в коммунальных услугах.