Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:12
Плановые ремонтные работы в электросети Одессы: где не будет света
Работы на электросетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть города останется без света. Работы планируют завершить к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • П. Ивахненко, 9, 63-86,
  • Каменщиков, 112-124, 295-305,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24, 11,13,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • И.Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Республиканская, 236-343,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • С. Усикова, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 91-105,
  • Штилевая, дорога Николаевская, 65,
  • дорога Хаджибейская,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • переулок М. Станишевской,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00.

Южный РЭС:

  • М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.

Работы до 18:00- 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что Украина и Швейцария подписали совместное соглашение о восстановлении, в частности электроснабжения. Также мы сообщали, что будет три главных нововведения сентября, в том числе в коммунальных услугах.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
