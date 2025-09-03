Плановые ремонтные работы в электросети Одессы: где не будет света

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 3 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть города останется без света. Работы планируют завершить к вечеру.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Дорожная, 10а,12а,
- П. Ивахненко, 9, 63-86,
- Каменщиков, 112-124, 295-305,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24, 11,13,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- И.Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Республиканская, 236-343,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11а, 12, 20,
- С. Усикова, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 91-105,
- Штилевая, дорога Николаевская, 65,
- дорога Хаджибейская,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- переулок М. Станишевской,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00-20:00.
Южный РЭС:
- М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4.
Работы до 18:00- 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, что Украина и Швейцария подписали совместное соглашение о восстановлении, в частности электроснабжения. Также мы сообщали, что будет три главных нововведения сентября, в том числе в коммунальных услугах.
