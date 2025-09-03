В Одесі 3 вересня кілька районів залишилися без води

Пляшки з водою біля бювету. Фото: Новини.LIVE

У середу, 3 вересня, декілька вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

До 15:00 без води залишилися такі адреси:

Район Слобідка — частково

пров. Травневий, 1-й-5-й

вул. Артезіанська, 1-22

вул. Дмитра Іванова, 24-63

вул. Бугаївська, 14-58

вул. Дальницька, 26-46

вул. Підйомний, 1-16

вул. Супутників, 1-22

вул. Будівельна, 1-23.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі проводять планові роботи на електромережах. Також ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло.