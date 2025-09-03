В Одесі 3 вересня кілька районів залишилися без води

Відключення води в Одесі — адреси бюветів
У середу, 3 вересня, декілька вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
До 15:00 без води залишилися такі адреси:
- Район Слобідка — частково
- пров. Травневий, 1-й-5-й
- вул. Артезіанська, 1-22
- вул. Дмитра Іванова, 24-63
- вул. Бугаївська, 14-58
- вул. Дальницька, 26-46
- вул. Підйомний, 1-16
- вул. Супутників, 1-22
- вул. Будівельна, 1-23.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі проводять планові роботи на електромережах. Також ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло.
Читайте Новини.LIVE!