Головна Одеса Відключення води в Одесі — адреси бюветів

Відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:43
В Одесі 3 вересня кілька районів залишилися без води
Пляшки з водою біля бювету. Фото: Новини.LIVE

У середу, 3 вересня, декілька вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Частина Одеси сьогодні без води — відомо, які адреси - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

До 15:00 без води залишилися такі адреси:

  • Район Слобідка — частково
  • пров. Травневий, 1-й-5-й
  • вул. Артезіанська, 1-22
  • вул. Дмитра Іванова, 24-63
  • вул. Бугаївська, 14-58
  • вул. Дальницька, 26-46
  • вул. Підйомний, 1-16
  • вул. Супутників, 1-22
  • вул. Будівельна, 1-23.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі проводять планові роботи на електромережах. Також ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
