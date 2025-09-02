Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ліквідація наслідків атаки на Чорноморськ — ситуація зі світлом

Ліквідація наслідків атаки на Чорноморськ — ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:55
Відновлення світла в Чорноморську після обстрілу 31 серпня
Пошкоджене обстрілом обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеському районі тривають відновлювальні роботи після російської атаки 31 серпня. У Чорноморську електропостачання повернули понад половині міста. Без світла залишаються ще понад 10 тисяч родин. Енергетики працюють безперервно, аби відновити мережі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Після обстрілу 31 серпня в Чорноморській громаді триває ліквідація наслідків пошкоджень енергетичної інфраструктури. Лише за останню добу вдалося підключити до електрики 15,4 тисячі абонентів. Завдяки запуску трансформатора світло з’явилося у половині Чорноморська — у понад 13 тисячах домівках.

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі день і ніч. Водночас без електропостачання залишаються ще близько 10,6 тисячі родин. Через серйозні пошкодження роботи є складними та потребують часу. Влада просить мешканців після відновлення світла користуватися електроприладами обережно й вмикати їх поступово, аби уникнути перевантаження мереж.

Реклама
Читайте також:

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Ізмаїл на Одещині. Також ми писали, що росіяни атакували український корабель, відомо про постраждалого. 

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси відключення світла атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації