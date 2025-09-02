Відновлення світла в Чорноморську після обстрілу 31 серпня

Пошкоджене обстрілом обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеському районі тривають відновлювальні роботи після російської атаки 31 серпня. У Чорноморську електропостачання повернули понад половині міста. Без світла залишаються ще понад 10 тисяч родин. Енергетики працюють безперервно, аби відновити мережі.



Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Після обстрілу 31 серпня в Чорноморській громаді триває ліквідація наслідків пошкоджень енергетичної інфраструктури. Лише за останню добу вдалося підключити до електрики 15,4 тисячі абонентів. Завдяки запуску трансформатора світло з’явилося у половині Чорноморська — у понад 13 тисячах домівках.



Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі день і ніч. Водночас без електропостачання залишаються ще близько 10,6 тисячі родин. Через серйозні пошкодження роботи є складними та потребують часу. Влада просить мешканців після відновлення світла користуватися електроприладами обережно й вмикати їх поступово, аби уникнути перевантаження мереж.

