Головна Одеса Нічна атака на Одещину — одна людина отримала поранення

Нічна атака на Одещину — одна людина отримала поранення

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:22
Атака дронами по Ізмаїлу 2 вересня: є постраждалий
Російський дрон у небі. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Уночі з 1 на 2 вересня російські війська атакували Ізмаїл ударними безпілотниками. Постраждав молодий чоловік, якого госпіталізували. Пошкоджено припортову інфраструктуру та майно кількох підприємств. Правоохоронці розслідують воєнний злочин.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки атаки

Ізмаїл Одеської області знову опинився під ударом російських дронів. Атака сталася вночі, з 1 на 2 вересня. За даними прокуратури, унаслідок удару пошкоджено припортову інфраструктуру та майно декількох підприємств. Відомо про постраждалого — 22-річного чоловіка. Його з травмами госпіталізували до лікарні. На місці працюють прокурори та поліцейські. Розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Скільки дронів знищено

У ПК "Південь" повідомили, що вночі силам ППО вдалося збити або знешкодити 21 ударний дрон на Одещині. Військово-морські сили збили 6 з них.

Нагадаємо, ми писали, що головна ціль атак на Крим — це знищення ППО та радарів. Також ми писали, що в останню ніч літа майже пів сотні дронів атакували Одещину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
