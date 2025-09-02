Атака дронами по Ізмаїлу 2 вересня: є постраждалий

Російський дрон у небі. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Уночі з 1 на 2 вересня російські війська атакували Ізмаїл ударними безпілотниками. Постраждав молодий чоловік, якого госпіталізували. Пошкоджено припортову інфраструктуру та майно кількох підприємств. Правоохоронці розслідують воєнний злочин.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки атаки

Ізмаїл Одеської області знову опинився під ударом російських дронів. Атака сталася вночі, з 1 на 2 вересня. За даними прокуратури, унаслідок удару пошкоджено припортову інфраструктуру та майно декількох підприємств. Відомо про постраждалого — 22-річного чоловіка. Його з травмами госпіталізували до лікарні. На місці працюють прокурори та поліцейські. Розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Скільки дронів знищено

У ПК "Південь" повідомили, що вночі силам ППО вдалося збити або знешкодити 21 ударний дрон на Одещині. Військово-морські сили збили 6 з них.

