Ночная атака на Одесчину — один человек получил ранение

Ночная атака на Одесчину — один человек получил ранение

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:22
Атака дронами по Измаилу 2 сентября: есть пострадавший
Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Ночью с 1 на 2 сентября российские войска атаковали Измаил ударными беспилотниками. Пострадал молодой человек, которого госпитализировали. Повреждена припортовая инфраструктура и имущество нескольких предприятий. Правоохранители расследуют военное преступление.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Последствия атаки

Измаил Одесской области снова оказался под ударом российских дронов. Атака произошла ночью, с 1 на 2 сентября. По данным прокуратуры, в результате удара повреждена припортовая инфраструктура и имущество нескольких предприятий. Известно о пострадавшем — 22-летнем мужчине. Его с травмами госпитализировали в больницу. На месте работают прокуроры и полицейские. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Сколько дронов уничтожено

В ПК "Юг" сообщили, что ночью силам ПВО удалось сбить или обезвредить 21 ударный дрон в Одесской области. Военно-морские силы сбили 6 из них.

Напомним, мы писали, что главная цель атак на Крым — это уничтожение ПВО и радаров. Также мы писали, что в последнюю ночь лета почти полсотни дронов атаковали Одесскую область.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
