Атака дронами по Измаилу 2 сентября: есть пострадавший

Ночью с 1 на 2 сентября российские войска атаковали Измаил ударными беспилотниками. Пострадал молодой человек, которого госпитализировали. Повреждена припортовая инфраструктура и имущество нескольких предприятий. Правоохранители расследуют военное преступление.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия атаки

Измаил Одесской области снова оказался под ударом российских дронов. Атака произошла ночью, с 1 на 2 сентября. По данным прокуратуры, в результате удара повреждена припортовая инфраструктура и имущество нескольких предприятий. Известно о пострадавшем — 22-летнем мужчине. Его с травмами госпитализировали в больницу. На месте работают прокуроры и полицейские. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Сколько дронов уничтожено

В ПК "Юг" сообщили, что ночью силам ПВО удалось сбить или обезвредить 21 ударный дрон в Одесской области. Военно-морские силы сбили 6 из них.

