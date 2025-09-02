Что известно о последствиях обстрела Одесской области ночью 2 сентября 2025 года

Атака по припортовой инфраструктуре Одесчины — какие последствия
Дата публикации 2 сентября 2025 02:18
В ночь на 2 сентября РФ нанесла дроновой удар по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Значительных разрушений удалось избежать. Погибших нет.
Об этом сообщили в Измаильской РВА.
Обошлось без жертв. После обстрела вспыхнули пожары. По состоянию на 02:17 их уже потушили.
