Что известно о последствиях обстрела Одесской области ночью 2 сентября 2025 года

Срочная новость

В ночь на 2 сентября РФ нанесла дроновой удар по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Значительных разрушений удалось избежать. Погибших нет.

Об этом сообщили в Измаильской РВА.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Одесской области ночью 2 сентября

Обошлось без жертв. После обстрела вспыхнули пожары. По состоянию на 02:17 их уже потушили.

Новость дополняется