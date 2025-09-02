Відео
Головна Одеса Атака по припортовій інфраструктурі Одещини — які наслідки

Атака по припортовій інфраструктурі Одещини — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 02:18
Що відомо про наслідки обстрілу Одещини вночі 2 вересня 2025 року
Термінова новина

У ніч проти 2 вересня РФ завдала дронового удару по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Значних руйнувань вдалося уникнути. Загиблих немає. 

Про це повідомили в Ізмаїльській РВА.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Одещини вночі 2 вересня 

Обійшлося без жертв. Після обстрілу спалахнули пожежі. Станом на 02:17 їх уже загасили.

Новина доповнюється

безпілотники Одеська область обстріли війна в Україні Шахед БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
