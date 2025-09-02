Що відомо про наслідки обстрілу Одещини вночі 2 вересня 2025 року

Термінова новина

У ніч проти 2 вересня РФ завдала дронового удару по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Значних руйнувань вдалося уникнути. Загиблих немає.

Про це повідомили в Ізмаїльській РВА.

Обійшлося без жертв. Після обстрілу спалахнули пожежі. Станом на 02:17 їх уже загасили.

