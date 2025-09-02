Що відомо про наслідки обстрілу Одещини вночі 2 вересня 2025 року

Атака по припортовій інфраструктурі Одещини — які наслідки
Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 02:18
Термінова новина
У ніч проти 2 вересня РФ завдала дронового удару по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Значних руйнувань вдалося уникнути. Загиблих немає.
Про це повідомили в Ізмаїльській РВА.
Реклама
Читайте також:
Наслідки обстрілу Одещини вночі 2 вересня
Обійшлося без жертв. Після обстрілу спалахнули пожежі. Станом на 02:17 їх уже загасили.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама