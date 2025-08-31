Видео
Почти полсотни дронов атаковали Одесчину ночью — видео сбития

Почти полсотни дронов атаковали Одесчину ночью — видео сбития

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 14:14
Атака дронами в Одесской области - сбито 48 Shahed, есть разрушения
Ударные дроны атаковали Одесскую область ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 31 августа россияне выпустили по Одесской области массированный рой Shahed и дронов-имитаций. Силы ПВО сбили и подавили 48 беспилотников.

Видео сбития дронов показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Атака на Одесскую область: сколько сбито целей

Расчеты мобильных огневых групп пограничников вовремя обнаружили и ликвидировали ударные БпЛА, которые пролетали в зоне ответственности подразделения. Бойцам удалось сбить шесть смертоносных дронов над морем.

"Этой ночью работу пограничников осложняла массированность атаки: противник применил более десятка "мопедов" для атаки на объекты гражданской инфраструктуры Одесской области", — сообщили в ГПСУ.

Кроме этого, во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины также были сбиты шесть вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" — отметили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Майже півсотні дронів атакували Одещину вночі — відео збиття - фото 1
Количество сбитых целей военными моряками. Фото: ВМС ВСУ

В целом, по данным военных противовоздушной обороной юга Украины в Одесской области сбито или подавлено 48 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов. В течение прошлого дня, 30 августа, уничтожено пять разведывательных и один ударный вражеский БпЛА.

Майже півсотні дронів атакували Одещину вночі — відео збиття - фото 2
Количество сбитых целей в Одесской области. Фото: Воздушное командование "Юг"

Последствия атаки на Черноморск

Известно, что больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. Часть абонентов осталась без света, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению. В нескольких селах в результате попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро локализовали. Также повреждены частные дома и административные помещения.

По предварительным данным, ранения получил один человек. Медики оказали ему помощь на месте. Правоохранители уже документируют очередное военное преступление России против мирного населения.

Напомним, в Черноморске из-за атаки открывают пункты несокрушимости. Российские террористы нанесли удар сразу по четырем энергетическим объектам, более 29 тысяч абонентов остались без света.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
