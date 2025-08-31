Атака дронами на Одещину — збито 48 Shahed, є руйнування

Ударні дрони атакували Одещину вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч на 31 серпня росіяни випустили по Одещині масований рій Shahed та дронів-імітацій. Сили ППО збили й подавили 48 безпілотників.

Відео збиття дронів показало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама

Читайте також:

Атака на Одещину: скільки збито цілей

Розрахунки мобільних вогневих груп прикордонників вчасно виявили та ліквідували ударні БпЛА, які пролітали в зоні відповідальності підрозділу. Бійцям вдалося збити шість смертоносних дронів над морем.

"Цієї ночі роботу прикордонників ускладнювала масованість атаки: противник застосував понад десятки "мопедів" для атаки на обʼєкти цивільної інфраструктури Одещини", — повідомили в ДПСУ.

Окрім цього, під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України також було збито шість ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!" — зазначили в пресслужбі ВМС ЗСУ.

Кількість збитих цілей військовими моряками. Фото: ВМС ЗСУ

Загалом, за даними військових протиповітряною обороною півдня України на Одещині збито чи подавлено 48 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Протягом минулого дня, 30 серпня, знищено п’ять розвідувальних та один ударний ворожий БпЛА.

Кількість збитих цілей на Одещині. Фото: Повітряне командування "Південь"

Наслідки атаки на Чорноморськ

Відомо, що найбільше постраждала енергетична інфраструктура. Частина абонентів залишилася без світла, аварійні бригади вже розпочали роботи з відновлення. У кількох селах внаслідок влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко локалізували. Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина. Медики надали їй допомогу на місці. Правоохоронці вже документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.

Нагадаємо, в Чорноморську через атаку відкривають пункти незламності. Російські терористи завдали удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах, понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла.