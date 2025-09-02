Восстановление света в Черноморске после обстрела 31 августа

Поврежденное обстрелом оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском районе продолжаются восстановительные работы после российской атаки 31 августа. В Черноморске электроснабжение вернули более половине города. Без света остаются еще более 10 тысяч семей. Энергетики работают непрерывно, чтобы восстановить сети.



Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

После обстрела 31 августа в Черноморской громаде продолжается ликвидация последствий повреждений энергетической инфраструктуры. Только за последние сутки удалось подключить к электричеству 15,4 тысячи абонентов. Благодаря запуску трансформатора свет появился в половине Черноморска — в более чем 13 тысячах домов.



Ремонтные бригады работают в усиленном режиме день и ночь. В то же время без электроснабжения остаются еще около 10,6 тысяч семей. Из-за серьезных повреждений работы являются сложными и требуют времени. Власти просят жителей после восстановления света пользоваться электроприборами осторожно и включать их постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей.

