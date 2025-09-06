Продажа орошаемой земли в Одесской области с инфраструктурой

Продажа массива оросительных систем в Одесской области. Фото иллюстративное: Астрата-Киев

В Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Участок имеет современную систему полива, подземные трубопроводы и новые насосные станции.

Об этом Новини.LIVE узнали с торговой площадки InVenture.

Продажа оросительного массива в Одесской области

Как известно из объявления, все поля объединены в один массив без "шахматки", что позволяет максимально эффективно применять технику и системы орошения. Землепользование оформлено на 10 лет с новыми договорами аренды.

Система орошения покрывает весь массив. На территории работают четыре новые насосные станции, широкозахватные дождевальные машины и проложено около десяти километров подземных трубопроводов. Дополнительно установлены дизельные электростанции и насосные станции Casella, которые обеспечивают стабильное водоснабжение.

Какая цена за систему

По словам владельцев, сама инфраструктура без стоимости земли равна заявленной цене продажи. Они называют этот объект уникальной инвестиционной возможностью для аграрного бизнеса в регионе. Площадь участка составляет 1000 гектаров, а вместе с землей предлагают современную систему полива и новое оборудование. Владельцы оценивают актив в 2,5 млн грн, объясняя, что только построить подобную инфраструктуру будет стоить не меньше.

