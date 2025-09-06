Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине продают самый большой массив орошаемых земель

На Одесчине продают самый большой массив орошаемых земель

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:25
Продажа орошаемой земли в Одесской области с инфраструктурой
Продажа массива оросительных систем в Одесской области. Фото иллюстративное: Астрата-Киев

В Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Участок имеет современную систему полива, подземные трубопроводы и новые насосные станции.

Об этом Новини.LIVE узнали с торговой площадки InVenture.

Реклама
Читайте также:

Продажа оросительного массива в Одесской области

Как известно из объявления, все поля объединены в один массив без "шахматки", что позволяет максимально эффективно применять технику и системы орошения. Землепользование оформлено на 10 лет с новыми договорами аренды.

Система орошения покрывает весь массив. На территории работают четыре новые насосные станции, широкозахватные дождевальные машины и проложено около десяти километров подземных трубопроводов. Дополнительно установлены дизельные электростанции и насосные станции Casella, которые обеспечивают стабильное водоснабжение.

Какая цена за систему

По словам владельцев, сама инфраструктура без стоимости земли равна заявленной цене продажи. Они называют этот объект уникальной инвестиционной возможностью для аграрного бизнеса в регионе. Площадь участка составляет 1000 гектаров, а вместе с землей предлагают современную систему полива и новое оборудование. Владельцы оценивают актив в 2,5 млн грн, объясняя, что только построить подобную инфраструктуру будет стоить не меньше.

Напомним, в одном из районов Одессы на продажу выставили двухкомнатную квартиру, где кухня и ванная расположены в одном помещении. Также мы писали, что в Одессе машины без владельцев, которые портят благоустройство, планируют эвакуировать.

Одесса земля Одесская область вода Новости Одессы полив
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации