Головна Одеса На Одещині продають найбільший масив зрошуваних земель — яка ціна

На Одещині продають найбільший масив зрошуваних земель — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:25
Продаж зрошуваної землі на Одещині з інфраструктурою
Продаж масиву зрошувальних систем на Одещині. Фото ілюстративне: Астрата-Київ

В Одеській області виставили на продаж єдиний масив зрошуваних сільськогосподарських земель. Ділянка має сучасну систему поливу, підземні трубопроводи та нові насосні станції. 

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика InVenture.

Читайте також:

Продаж зрошувального масиву на Одещині

Як відомо з оголошення, усі поля об’єднані в один масив без "шахматки", що дозволяє максимально ефективно застосовувати техніку та системи зрошення. Землекористування оформлене на 10 років із новими договорами оренди.

Система зрошення покриває весь масив. На території працюють чотири нові насосні станції, широкозахватні дощувальні машини та прокладено близько десяти кілометрів підземних трубопроводів. Додатково встановлені дизельні електростанції та насосні станції Casella, які забезпечують стабільне водопостачання.

Яка ціна за систему

За словами власників, сама інфраструктура без вартості землі дорівнює заявленій ціні продажу. Вони називають цей об’єкт унікальною інвестиційною можливістю для аграрного бізнесу в регіоні. Площа ділянки становить 1000 гектарів, а разом із землею пропонують сучасну систему поливу та нове обладнання. Власники оцінюють актив у 2,5 млн грн, пояснюючи, що лише збудувати подібну інфраструктуру коштуватиме не менше. 

Нагадаємо, в одному з районів Одеси на продаж виставили двокімнатну квартиру, де кухня та ванна розташовані в одному приміщенні. Також ми писали, що в Одесі машини без власників, які псують благоустрій, планують евакуйовувати.

Одеса земля Одеська область вода Новини Одеси полив
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
