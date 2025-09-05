Відео
Головна Одеса В Одесі одні з найдорожчих квартир за держпрограмою — деталі

В Одесі одні з найдорожчих квартир за держпрограмою — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:49
єОселя в Одесі: мінімальний перший внесок за квартиру 329 тис. грн
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: ЛУН

В Одесі купити квартиру за програмою "єОселя" не так дешево, як у багатьох інших містах України. Сума за перший внесок дорожче, ніж у Миколаєві чи Хмельницькому, але все ж дешевше, ніж у більшості західних міст України.

Про це повідомили аналітики ЛУН.

Читайте також:

Який мінімальний внесок

В Одесі на первинному ринку житла за програмою "єОселя" найдешевше житло обійдеться з першим внеском у 329 тисяч гривень. Це один із вищих показників серед міст півдня, адже у сусідньому Миколаєві стартова сума — 336 тисяч, а в Запоріжжі значно доступніша — лише 189 тисяч гривень. У центральній Україні внески теж відносно нижчі: у Кропивницькому житло стартує з 128 тисяч, у Харкові — 230 тисяч, у Сумах — 240 тисяч гривень. А найнижчий поріг входу на ринок показав Кропивницький — лише 128 тисяч гривень.

Таким чином, Одеса залишається містом із відносно високим "порогом входу", але все ж значно доступнішим, ніж більшість західних обласних центрів.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі здають квартиру з видом на Оперний театр. Також ми повідомляли, про те, що відбувається на ринку нерухомості Львові.

Одеса квартири Одеська область Новини Одеси бізнес єОселя
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
