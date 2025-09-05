єОселя в Одесі: мінімальний перший внесок за квартиру 329 тис. грн

В Одесі купити квартиру за програмою "єОселя" не так дешево, як у багатьох інших містах України. Сума за перший внесок дорожче, ніж у Миколаєві чи Хмельницькому, але все ж дешевше, ніж у більшості західних міст України.

Про це повідомили аналітики ЛУН.

Який мінімальний внесок

В Одесі на первинному ринку житла за програмою "єОселя" найдешевше житло обійдеться з першим внеском у 329 тисяч гривень. Це один із вищих показників серед міст півдня, адже у сусідньому Миколаєві стартова сума — 336 тисяч, а в Запоріжжі значно доступніша — лише 189 тисяч гривень. У центральній Україні внески теж відносно нижчі: у Кропивницькому житло стартує з 128 тисяч, у Харкові — 230 тисяч, у Сумах — 240 тисяч гривень. А найнижчий поріг входу на ринок показав Кропивницький — лише 128 тисяч гривень.

Таким чином, Одеса залишається містом із відносно високим "порогом входу", але все ж значно доступнішим, ніж більшість західних обласних центрів.

