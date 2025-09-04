Оренда квартири в Одесі біля Оперного театру від $100/доба

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Соцмережами ширитися відео подобової оренди квартири з видом на театральну площу та оперний театр. Помешкання вміщує цілу родину. А ціна залежить від кількості ночей та людей.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Реклама

Читайте також:

Умови проживання

У самому серці Одеси, біля Оперного театру, здається трикімнатна квартира площею 80 квадратних метрів. З вікон відкривається вид на театр та фонтан на Театральній площі. Оренда квартири подобова. Ціна стартує від $100 за добу й змінюється залежно від кількості ночей та людей.

Помешкання має простору прихожу з великим дзеркалом, світлий зал і дві спальні з великими двоспальними ліжками. Є також розкладний диван, тож усього — шість спальних місць. В усіх кімнатах встановлені телевізори та кондиціонери. Кухня компактна, але з усім необхідним: газова плита, духовка, холодильник, електрочайник, пральна та сушильна машини. Інтернет працює безперебійно навіть під час відключень світла, адже є джерело резервного живлення. Санвузол обладнаний ванною, душовою кабіною та гігієнічним душем. Є також затишний балкон із виходом у двір.

Нагадаємо, ми писали скільки коштує вартість оренди преміум-квартири в Аркадії в Одесі. Також ми повідомляли, що відбувається з рином нерухомості у Львові.