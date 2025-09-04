Відео
Головна Одеса Квартира з видом на Одеський оперний театр — ціна оренди

Квартира з видом на Одеський оперний театр — ціна оренди

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:16
Оренда квартири в Одесі біля Оперного театру від $100/доба
Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Соцмережами ширитися відео подобової оренди квартири з видом на театральну площу та оперний театр. Помешкання вміщує цілу родину. А ціна залежить від кількості ночей та людей.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Читайте також:
@politovski

🏛 Аренда посуточно шикарной 3-комнатной квартиры в самом сердце Одессы! 📍 ул. Дерибасовская, 10 🎭 Панорамный вид на Оперный театр и Театральную площадь 🎨 Великолепный классический ремонт — лепнина, красивая мебель, высокие потолки 🛏 6 спальных мест (удобная планировка, всё для комфортного проживания) 📍 Идеально для гостей города: исторический центр, прогулки по Дерибасовской, рядом лучшие рестораны и достопримечательности 💰 Цена — посуточно, уточняйте по телефону ☎️ +380935346130 #аренда #посуточно #дерибасовская #центр #одесса #квартира #оперныйтеатр #риелтор #недвижимость #классика #luxury #панорамныйвид #историческийцентр

♬ оригинальный звук - Евгений Риелтор 🌐 Garna.Net

Умови проживання

У самому серці Одеси, біля Оперного театру, здається трикімнатна квартира площею 80 квадратних метрів. З вікон відкривається вид на театр та фонтан на Театральній площі. Оренда квартири подобова. Ціна стартує від $100 за добу й змінюється залежно від кількості ночей та людей.

Помешкання має простору прихожу з великим дзеркалом, світлий зал і дві спальні з великими двоспальними ліжками. Є також розкладний диван, тож усього — шість спальних місць. В усіх кімнатах встановлені телевізори та кондиціонери. Кухня компактна, але з усім необхідним: газова плита, духовка, холодильник, електрочайник, пральна та сушильна машини. Інтернет працює безперебійно навіть під час відключень світла, адже є джерело резервного живлення. Санвузол обладнаний ванною, душовою кабіною та гігієнічним душем. Є також затишний балкон із виходом у двір.

Нагадаємо, ми писали скільки коштує вартість оренди преміум-квартири в Аркадії в Одесі. Також ми повідомляли, що відбувається з рином нерухомості у Львові.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
