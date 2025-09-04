Видео
Квартира с видом на Одесский оперный театр — цена аренды

Дата публикации 4 сентября 2025 13:16
Аренда квартиры в Одессе возле Оперного театра от $100/сутки
Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Соцсетями распространяются видео посуточной аренды квартиры с видом на театральную площадь и оперный театр. Жилье вмещает целую семью. А цена зависит от количества ночей и людей.

 

Читайте также:

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

@politovski

🏛 Аренда посуточно шикарной 3-комнатной квартиры в самом сердце Одессы! 📍 ул. Дерибасовская, 10 🎭 Панорамный вид на Оперный театр и Театральную площадь 🎨 Великолепный классический ремонт - лепнина, красивая мебель, высокие потолки 🛏 6 спальных мест (удобная планировка, все для комфортного проживания) 📍 Идеально для гостей города: исторический центр, прогулки по Дерибасовской, рядом лучшие рестораны и достопримечательности 💰 Цена - посуточно, уточняйте по телефону ☎️ +380935346130 #аренда #посуточно #дерибасовская #центр #одесса #квартира #оперныйтеатр #риелтор #недвижимость #классика #luxury #панорамныйвид #историческийцентр

♬ оригинальный звук - Евгений Риелтор 🌐 Garna.Net

Условия проживания

В самом сердце Одессы, возле Оперного театра, сдается трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Из окон открывается вид на театр и фонтан на Театральной площади. Аренда квартиры посуточная. Цена стартует от $100 за сутки и меняется в зависимости от количества ночей и людей.

Помещение имеет просторную прихожую с большим зеркалом, светлый зал и две спальни с большими двуспальными кроватями. Есть также раскладной диван, так что всего — шесть спальных мест. Во всех комнатах установлены телевизоры и кондиционеры. Кухня компактная, но со всем необходимым: газовая плита, духовка, холодильник, электрочайник, стиральная и сушильная машины. Интернет работает бесперебойно даже во время отключений света, ведь есть источник резервного питания. Санузел оборудован ванной, душевой кабиной и гигиеническим душем. Есть также уютный балкон с выходом во двор.

Напомним, мы писали, сколько стоит стоимость аренды премиум-квартиры в Аркадии в Одессе. Также мы сообщали, что происходит с рынком недвижимости во Львове.

Одесса Одесская область аренда Новости Одессы квартира цена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
