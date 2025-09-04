Аренда квартиры в Одессе возле Оперного театра от $100/сутки

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Соцсетями распространяются видео посуточной аренды квартиры с видом на театральную площадь и оперный театр. Жилье вмещает целую семью. А цена зависит от количества ночей и людей.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Условия проживания

В самом сердце Одессы, возле Оперного театра, сдается трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Из окон открывается вид на театр и фонтан на Театральной площади. Аренда квартиры посуточная. Цена стартует от $100 за сутки и меняется в зависимости от количества ночей и людей.

Помещение имеет просторную прихожую с большим зеркалом, светлый зал и две спальни с большими двуспальными кроватями. Есть также раскладной диван, так что всего — шесть спальных мест. Во всех комнатах установлены телевизоры и кондиционеры. Кухня компактная, но со всем необходимым: газовая плита, духовка, холодильник, электрочайник, стиральная и сушильная машины. Интернет работает бесперебойно даже во время отключений света, ведь есть источник резервного питания. Санузел оборудован ванной, душевой кабиной и гигиеническим душем. Есть также уютный балкон с выходом во двор.

