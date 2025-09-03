Аренда квартиры в Аркадии с видом на море

Премиумквартира в одесской Аркадии — стоимость аренды посуточно
В соцсетях появилось видео арендодателя, который показал роскошную квартиру в Аркадийском дворце. Жилье имеет большую террасу с видом на море и вмещает компанию друзей или семью.
Аренда апартаментов
В соцсетях показали квартиру площадью около 150 квадратных метров. В ней только одна спальня, зато есть два дивана, два санузла, гардеробная и просторная гостиная. Больше всего удивляет терраса с видом на Черное море и Армянскую церковь, которую автор назвал главным преимуществом жилья.
В ролике арендодатель отметил, что "толпы не берут" — квартиру сдают только "адекватным людям". Кроме того, цена указана немалая — 200 долларов за сутки, однако автор добавил, что жилье пользуется спросом.
