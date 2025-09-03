Видео
Главная Одесса Премиумквартира в одесской Аркадии — стоимость аренды посуточно

Премиумквартира в одесской Аркадии — стоимость аренды посуточно

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:05
Аренда квартиры в Аркадии с видом на море
Вид на море с террасы. Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео арендодателя, который показал роскошную квартиру в Аркадийском дворце. Жилье имеет большую террасу с видом на море и вмещает компанию друзей или семью.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

Читайте также:

Аренда апартаментов

В соцсетях показали квартиру площадью около 150 квадратных метров. В ней только одна спальня, зато есть два дивана, два санузла, гардеробная и просторная гостиная. Больше всего удивляет терраса с видом на Черное море и Армянскую церковь, которую автор назвал главным преимуществом жилья.

В ролике арендодатель отметил, что "толпы не берут" —  квартиру сдают только "адекватным людям". Кроме того, цена указана немалая —  200 долларов за сутки, однако автор добавил, что жилье пользуется спросом.

Напомним, мы писали о том, какие квартиры стали флагманами для покупки. Также мы писали о том, когда выгоднее покупать квартиры.

Одесса цены на квартиры Одесская область аренда Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
