Оренда квартири в Аркадії з видом на море

У соцмережах з’явилося відео орендодавця, який показав розкішну квартиру в Аркадійському палаці. Житло має велику терасу з видом на море й вміщує компанію друзів чи родину.

Оренда апартаментів

В соцмережах показали квартиру площею близько 150 квадратних метрів. У ній лише одна спальня, зате є два дивани, два санвузли, гардеробна й простора вітальня. Найбільше дивує тераса з видом на Чорне море та Вірменську церкву, яку автор назвав головною перевагою житла.

У ролику орендодавець наголосив, що "толпи не беруть" — квартиру здають лише "адекватним людям". Крім того, ціна вказана чимала — 200 доларів за добу, проте автор додав, що житло користується попитом.

