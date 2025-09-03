Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Преміумквартира в одеській Аркадії — вартість оренди подобово

Преміумквартира в одеській Аркадії — вартість оренди подобово

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:05
Оренда квартири в Аркадії з видом на море
Вид на море з тераси. Фото: скриншот із відео

У соцмережах з’явилося відео орендодавця, який показав розкішну квартиру в Аркадійському палаці. Житло має велику терасу з видом на море й вміщує компанію друзів чи родину.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Реклама
Читайте також:

Оренда апартаментів

В соцмережах показали квартиру площею близько 150 квадратних метрів. У ній лише одна спальня, зате є два дивани, два санвузли, гардеробна й простора вітальня. Найбільше дивує тераса з видом на Чорне море та Вірменську церкву, яку автор назвав головною перевагою житла.

У ролику орендодавець наголосив, що "толпи не беруть" — квартиру здають лише "адекватним людям". Крім того, ціна вказана чимала — 200 доларів за добу, проте автор додав, що житло користується попитом.

Нагадаємо, ми писали про те, які квартири стали флагманами для купівлі. Також ми писали про те, коли вигідніше купувати квартири.

Одеса ціни на квартири Одеська область оренда Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації