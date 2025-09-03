Видео
Стандартный номер в одесском отеле за 16 тыс. — видеообзор

Стандартный номер в одесском отеле за 16 тыс. — видеообзор

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:13
Стандартный номер отеля NEMO в Одессе: цены и обзор: стандартный номер в отеле NEMO
Вид на территорию гостиницы из номера. Фото: NEMO

В соцсетях показали видеообзор на обычный номер в одном из популярных отелей Одессы. Несмотря на немалую стоимость — он оказался достаточно маленьким. Гости получают все необходимое для комфорта, но за некоторые опции придется платить отдельно.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

Реклама
Читайте также:

Цена и условия

Автор видео рассказала, что стандартный номер в отеле NEMO за одни сутки стоит 16 тысяч гривен за ночь. Он оформлен очень компактно — пройти комнату можно за несколько шагов. В комнате есть зеркало, тумбочка для обуви, санузел со стандартной ванной, большим зеркалом и набором гигиенических средств. Возле двери расположен шкафчик с утюгом, набор для обуви и швейный набор.

Для работы предусмотрена рабочая зона с телевизором и креслом. В номере также есть лаунж-зона, панорамные окна и небольшая терраса с видом на двор. Мини-бар и некоторые дополнительные услуги, как напитки и перекус, оплачиваются отдельно. В частности есть возможность заказать еду из ресторана. Например, среди основных блюд предлагают котлеты из морепродуктов за 700 гривен, ризотто с морепродуктами — 750, а самая дешевая позиция — куриные котлеты на пару за 310 гривен.

Стандартная цена номера — 14 тысяч гривен за ночь. Если гость приезжает с животными, то к оплате добавляют по 2 тысячи гривен за ночь. Однако для домашних любимцев предусмотрены миски, лакомства и даже отдельное полотенце. Проживание четыре ночи для двоих с собакой обошлось в 63 тысячи гривен.

Напомним, мы писали, что в Одессе сдают посуточно квартиру за 200 долларов. Также мы писали о том, какие квартиры стали флагманами для покупки.

