еОселя в Одессе: минимальный первый взнос за квартиру 329 тыс. грн

В Одессе купить квартиру по программе "еОселя" не так дешево, как во многих других городах Украины. Сумма за первый взнос дороже, чем в Николаеве или Хмельницком, но все же дешевле, чем в большинстве западных городов Украины.

Об этом сообщили аналитики ЛУН.

Какой минимальный взнос

В Одессе на первичном рынке жилья по программе "еОселя" самое дешевое жилье обойдется с первым взносом в 329 тысяч гривен. Это один из самых высоких показателей среди городов юга, ведь в соседнем Николаеве стартовая сумма — 336 тысяч, а в Запорожье значительно доступнее — всего 189 тысяч гривен. В центральной Украине взносы тоже относительно ниже: в Кропивницком жилье стартует со 128 тысяч, в Харькове — 230 тысяч, в Сумах — 240 тысяч гривен. А самый низкий порог входа на рынок показал Кропивницкий — всего 128 тысяч гривен.

Таким образом, Одесса остается городом с относительно высоким "порогом входа", но все же значительно доступнее, чем большинство западных областных центров.

