В Одесі продають двокімнатну квартиру з дивним плануванням

Кухня та ванна в одеськый квартирі. Фото: скриншот

Ринок нерухомості Одеси вміє дивувати. В одному з районів міста на продаж виставили незвичну двокімнатну квартиру. Її особливість у тому, що кухня та ванна розташовані в одному приміщенні. Однак це не єдина "родзинка" помешкання.

Відео огляду квартири з'явилося у соцмережах.

Незвичне планування

У квартирі санвузол відокремлений, але ванна стоїть прямо у кухні. Продавець зазначає, що це не єдина "родзинка" помешкання. Перша кімната відрізняється високою стелею — через те, що квартира розташована на другому поверсі двоповерхового будинку. Крім того, вікно там вбудоване прямо у стелю, що надає простору незвичного вигляду. У другій кімнаті встановлено кондиціонер, пластикові вікна та телевізор.

Коштує таке незвичне помешкання 24 тисячі доларів. Попри незвичне планування, рієлтор підкреслює, що це "дуже пристойна і недорога двокімнатна квартира", яка може зацікавити покупців, що шукають бюджетне житло в Одесі.

