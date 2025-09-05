В Одессе продают двухкомнатную квартиру со странной планировкой

Кухня и ванная в одесской квартире. Фото: скриншот

Рынок недвижимости Одессы умеет удивлять. В одном из районов города на продажу выставили необычную двухкомнатную квартиру. Ее особенность в том, что кухня и ванная расположены в одном помещении. Однако это не единственная "изюминка" квартиры.

Видео осмотра квартиры появилось в соцсетях.

Необычная планировка

В квартире санузел отделен, но ванная стоит прямо в кухне. Продавец отмечает, что это не единственная "изюминка" квартиры. Первая комната отличается высоким потолком — из-за того, что квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, окно там встроено прямо в потолок, что придает пространству необычный вид. Во второй комнате установлен кондиционер, пластиковые окна и телевизор.

Стоит такое необычное помещение 24 тысячи долларов. Несмотря на необычную планировку, риелтор подчеркивает, что это "очень приличная и недорогая двухкомнатная квартира", которая может заинтересовать покупателей, ищущих бюджетное жилье в Одессе.

