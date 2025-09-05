Видео
Главная Одесса Необычная квартира в Одессе за 24 тыс. долл — какие особенности

Необычная квартира в Одессе за 24 тыс. долл — какие особенности

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:24
В Одессе продают двухкомнатную квартиру со странной планировкой
Кухня и ванная в одесской квартире. Фото: скриншот

Рынок недвижимости Одессы умеет удивлять. В одном из районов города на продажу выставили необычную двухкомнатную квартиру. Ее особенность в том, что кухня и ванная расположены в одном помещении. Однако это не единственная "изюминка" квартиры.

Видео осмотра квартиры появилось в соцсетях.

Необычная планировка

В квартире санузел отделен, но ванная стоит прямо в кухне. Продавец отмечает, что это не единственная "изюминка" квартиры. Первая комната отличается высоким потолком —  из-за того, что квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, окно там встроено прямо в потолок, что придает пространству необычный вид. Во второй комнате установлен кондиционер, пластиковые окна и телевизор.

Стоит такое необычное помещение 24 тысячи долларов. Несмотря на необычную планировку, риелтор подчеркивает, что это "очень приличная и недорогая двухкомнатная квартира", которая может заинтересовать покупателей, ищущих бюджетное жилье в Одессе.

Напомним, мы писали о том, сколько стоит стандартный номер в отеле NEMO. Также мы сообщали, что отдых в Одессе обошелся туристам в более 200 тысяч гривен.

Одесса недвижимость Одесская область аренда Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
