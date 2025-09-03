Відео
В Одесі перекриють частину Траси здоров'я — що планують зробити

В Одесі перекриють частину Траси здоров’я — що планують зробити

Дата публікації: 3 вересня 2025 12:24
Ремонт узбережжя в Одесі: перекриють частину Траси здоров’я
Молодики гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Від сьогодні, 3 вересня, в Одесі стартує масштабний ремонт берегоукріплювальних споруд в районі Аркадії. На час робіт перекриють ділянку Траси здоров’я для пішоходів і велосипедистів, рух спрямовуватимуть в обхід. Завершити реконструкцію планують у 2026 році.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Причини перекриття

В Одесі розпочинають капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд і благоустрою на узбережжі. Роботи стартують 3 вересня на відрізку від вулиці Новоберегової, 90/51 до будівлі на пляжі Аркадія, 10. На цей час закриють рух велосипедистів і пішоходів на частині Траси здоров’я — від траверса №2 до житлового комплексу "Морська Симфонія". Пересування організують в обхід: від Аркадійської алеї по верхньому ярусу набережної та через територію "Морської Симфонії" з виходом назад на трасу.

У мерії пояснили, що укріплення втратило функцію захисту від хвиль. Бетонні конструкції зруйновані, кам’яна основа вимита, тож берегова зона опинилася під загрозою руйнування. Ремонт виконуватимуть частинами по 30–50 метрів. Щоб не заважати відпочивальникам, будматеріали доставлятимуть і вивозитимуть сміття лише вночі — з 21:00 до 08:00. За договором, усі роботи мають завершити до кінця 2026 року. Водночас підрядник заявив, що за сприятливої погоди реконструкцію вдасться завершити вже до травня 2026-го.

Одеса
Схема перекриття Траси здоров'я. Фото: міська рада

Нагадаємо, ми писали, що на трасі Одеса — Рені готують масштабну реконструкцію дороги. Також ми повідомляли, що в Одесі на ремонт двох вулиць витратять понад 100 мільйонів.

Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
