Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Реконструкція траси Одеса-Рені — готується великий проєкт

Реконструкція траси Одеса-Рені — готується великий проєкт

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 13:25
Масштабна реконструкція траси Одеса-Рені: коли стартує
Реконструкція міжнародної траси в Одеській області. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються комплексно відновлювати. Міністерство розвитку громад та Світовий банк запускають спільний проєкт, що передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України

Реклама
Читайте також:
Реконструкція траси Одеса-Рені — готується великий проєкт - фото 1
Допис Міністерства розвитку громад та територій України. Фото: скриншот з facebook

Реконструкція траси Одеса-Рені

За їхніми даними, заплановано зведення нового мосту через Дністер у селі Маяки, облаштування транспортних розв’язок на перетині доріг М-28 та М-14, а також відновлення десятків кілометрів дорожнього полотна й штучних споруд. Мета — зробити південний транспортний коридор України безпечним та придатним для збільшення вантажопотоку.

"Важливо, щоб інвестиції у відновлення інфраструктури доходили безпосередньо до громад. Система управління публічними інвестиціями дозволяє готувати якісні заявки й залучати міжнародне фінансування", — зазначила заступниця міністра розвитку громад Марина Денисюк.

Історія траси Одеса-Рені

Додамо, дорогу почали будувати ще у 1940-х роках, але остаточно сформувалася вона у 1960–70-х, як стратегічний шлях до кордонів з Румунією та Молдовою. Багато десятиліть дорога не знала масштабного ремонту, і її стан вважався одним із найгірших в Україні.

У 2015-2016 роках, за каденції голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, стартувала наймасштабніша реконструкція, коли завдяки митному експерименту вдалося залучити понад 1,5 млрд грн. Тоді відремонтували понад 140 км траси. Після цього проводили лише часткові підлатки, однак основна частина дороги знову почала руйнуватися.

Нагадаємо, в Одесі планують встановити нові камери автофіксації на чотирьох небезпечних перехрестях міста, вони мають зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та підвищити дисципліну водіїв. Також ми писали, що на кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери, щоб краще контролювати безпекову ситуацію.

Одеса ремонт дороги Одеська область Новини Одеси реконструкція
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації