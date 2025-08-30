Масштабна реконструкція траси Одеса-Рені: коли стартує

Реконструкція міжнародної траси в Одеській області. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються комплексно відновлювати. Міністерство розвитку громад та Світовий банк запускають спільний проєкт, що передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Допис Міністерства розвитку громад та територій України. Фото: скриншот з facebook

Реконструкція траси Одеса-Рені

За їхніми даними, заплановано зведення нового мосту через Дністер у селі Маяки, облаштування транспортних розв’язок на перетині доріг М-28 та М-14, а також відновлення десятків кілометрів дорожнього полотна й штучних споруд. Мета — зробити південний транспортний коридор України безпечним та придатним для збільшення вантажопотоку.

"Важливо, щоб інвестиції у відновлення інфраструктури доходили безпосередньо до громад. Система управління публічними інвестиціями дозволяє готувати якісні заявки й залучати міжнародне фінансування", — зазначила заступниця міністра розвитку громад Марина Денисюк.

Історія траси Одеса-Рені

Додамо, дорогу почали будувати ще у 1940-х роках, але остаточно сформувалася вона у 1960–70-х, як стратегічний шлях до кордонів з Румунією та Молдовою. Багато десятиліть дорога не знала масштабного ремонту, і її стан вважався одним із найгірших в Україні.

У 2015-2016 роках, за каденції голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, стартувала наймасштабніша реконструкція, коли завдяки митному експерименту вдалося залучити понад 1,5 млрд грн. Тоді відремонтували понад 140 км траси. Після цього проводили лише часткові підлатки, однак основна частина дороги знову почала руйнуватися.

Нагадаємо, в Одесі планують встановити нові камери автофіксації на чотирьох небезпечних перехрестях міста, вони мають зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та підвищити дисципліну водіїв. Також ми писали, що на кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери, щоб краще контролювати безпекову ситуацію.