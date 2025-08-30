Масштабная реконструкция трассы Одесса-Рени: когда стартует

Реконструкция международной трассы в Одесской области. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся комплексно восстанавливать. Министерство развития общин и Всемирный банк запускают совместный проект, предусматривающий не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Сообщение Министерства развития общин и территорий Украины. Фото: скриншот с facebook

Реконструкция трассы Одесса-Рени

По их данным, запланировано возведение нового моста через Днестр в селе Маяки, обустройство транспортных развязок на пересечении дорог М-28 и М-14, а также восстановление десятков километров дорожного полотна и искусственных сооружений. Цель — сделать южный транспортный коридор Украины безопасным и пригодным для увеличения грузопотока.

"Важно, чтобы инвестиции в восстановление инфраструктуры доходили непосредственно до громад. Система управления публичными инвестициями позволяет готовить качественные заявки и привлекать международное финансирование", — отметила заместитель министра развития громад Марина Денисюк.

История трассы Одесса-Рени

Добавим, дорогу начали строить еще в 1940-х годах, но окончательно сформировалась она в 1960-70-х, как стратегический путь к границам с Румынией и Молдовой. Многие десятилетия дорога не знала масштабного ремонта, и ее состояние считалось одним из худших в Украине.

В 2015-2016 годах, при каденции главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, стартовала самая масштабная реконструкция, когда благодаря таможенному эксперименту удалось привлечь более 1,5 млрд грн. Тогда отремонтировали более 140 км трассы. После этого проводили лишь частичные подлатки, однако основная часть дороги снова начала разрушаться.

Напомним, в Одессе планируют установить новые камеры автофиксации на четырех опасных перекрестках города, они должны уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить дисциплину водителей. Также мы писали, что на границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры, чтобы лучше контролировать ситуацию с безопасностью.